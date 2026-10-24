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Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın oğullarından Sofu Altınbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Ekim 2026'da gözaltına alındı. İş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınan Altınbaş'ın gözaltına alınmasının ardından hayatı, kariyeri, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Sofu Altınbaş kimdir, ne iş yapıyor? Sofu Altınbaş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SOFU ALTINBAŞ KİMDİR?

Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın oğullarından biridir. İş hayatına ailesinin kuyumculuk faaliyetleriyle başlayan Altınbaş, ilerleyen yıllarda enerji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde görev aldı.

Mehmet Altınbaş'ın öncülüğünde 1970'li yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde altın ticaretine başlayan Sofu Altınbaş, ailenin ticari faaliyetlerinin farklı sektörlere yayılmasında rol üstlendi. İş yaşamını uzun yıllar holding bünyesindeki şirketlerde sürdüren Altınbaş, daha sonra ASV Holding'in kuruluşunda da yer aldı.

Sofu Altınbaş, iş dünyasındaki görevlerinin yanı sıra hukuk eğitimiyle de gündeme geldi. Liseden sonra ara verdiği eğitimine yıllar sonra devam eden Altınbaş, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Mezuniyet töreninde kızıyla aynı gün diploma alması da yaşamına ilişkin paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

SOFU ALTINBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Sofu Altınbaş, iş dünyasında özellikle enerji, lojistik ve finans alanlarındaki şirketlerin yönetiminde üstlendiği görevlerle tanınıyor. Altınbaş Holding bünyesinde uzun yıllar enerji ve lojistik grubunu yöneten Altınbaş'ın görev aldığı şirketler arasında akaryakıt, madeni yağ ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar bulunuyor.

ENERJİ VE LOJİSTİK ALANINDAKİ GÖREVLERİ

Sofu Altınbaş'ın yönetiminde görev aldığı şirketler arasında Alpet Türkiye, Alpet Kuzey Kıbrıs, Atak Madeni Yağ, Akdeniz Akaryakıt, Transal Denizcilik ve Galata Denizcilik yer alıyor. Bu şirketler akaryakıt, madeni yağ ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteriyor.

ASV HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sofu Altınbaş, 2016 yılında kurulan ASV Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. Holding bünyesinde Sümer Faktoring, Sümer Varlık Yönetim ve Sümer Danışmanlık Yazılım Hizmetleri ve Kuyumculuk gibi şirketler bulunuyor.

Şirketlerdeki yöneticilik görevleri ile kişisel hisse sahipliği birbirinden farklı kavramlar olduğundan, görev ilişkileri doğrudan mülkiyet anlamına gelmiyor.

SOFU ALTINBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Sofu Altınbaş, 1962 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

SOFU ALTINBAŞ NERELİ?

Sofu Altınbaş, Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1970'li yıllarda babası Mehmet Altınbaş'ın yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde altın ticaretine başlayarak iş hayatına adım attı.

SOFU ALTINBAŞ HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Sofu Altınbaş, lise eğitiminin ardından iş hayatının yoğunluğu nedeniyle eğitimine ara verdi. Daha sonra üniversite eğitimine devam etme kararı alan Altınbaş, Kuzey Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

Altınbaş, hukuk fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. Kızıyla aynı gün mezun olması, eğitim hayatına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

SOFU ALTINBAŞ'IN AİLESİ KİMDİR?

Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın oğullarından biridir. Mehmet Altınbaş, 1950'li yıllarda Gaziantep'te kuyumculuk alanında faaliyet göstermeye başladı. Ailenin ticari girişimleri zamanla mücevheratın yanı sıra finans, enerji ve lojistik gibi farklı alanlara yayıldı. Mehmet Altınbaş, 2003 yılında hayatını kaybetti.

SOFU ALTINBAŞ EŞİ KİM?

Sofu Altınbaş, Zeynep Altınbaş ile evlidir. Çiftin Fatma ve Mehmet adlarında iki çocuğu bulunuyor. Nusret Altınbaş ve İnan Altınbaş da Sofu Altınbaş'ın kardeşleri arasında yer alıyor.

SOFU ALTINBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sofu Altınbaş, 24 Ekim 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Sarıgül ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmanın, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine başladı.

Soruşturmanın bu aşamasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bunlardan 12'sinin gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu belirtildi.

Sofu Altınbaş'a yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor. Altınbaş'ın gözaltına alınması, hakkındaki iddiaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamındaki iddialar ve kişilerin hukuki durumları, yetkili makamların açıklamaları ve yargı süreci doğrultusunda değerlendiriliyor.

Paylaşılan bilgilerde Sofu Altınbaş cephesinden konuya ilişkin kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmadığı belirtiliyor.