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Sevdam Karadeniz karakterleri kimler sorusu, ilk bölüm öncesinde dizi severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alazlı ve Yeniceli ailelerinin hikâyesine hayat veren oyuncuların hangi karakterleri canlandırdığı ve dizide nasıl bir rol üstlendiği izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Sevdam Karadeniz’de Kuzey ve Zeyşan’ı kimler canlandırıyor, kadroda hangi isimler var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER? İŞTE DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri kimler? Now'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Karadeniz'in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki yıllara dayanan düşmanlığı anlatan dizi, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı projede buluşturuyor. İşte Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosu ve karakterleri...

SEVDAM KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Sevdam Karadeniz'in kadrosunda Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor. Dizinin başrollerini ise Meltem Akçöl ile Erdem Adilce paylaşıyor.