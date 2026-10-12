Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri kimler?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sevdam Karadeniz oyuncuları kimler? NOW’ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelirken dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Deneyimli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren yapım, Karadeniz’in iki köklü ailesi arasındaki düşmanlığı ve bu düşmanlığın gölgesinde filizlenen aşkı güçlü bir kadroyla ekrana taşıyor. İşte Sevdam Karadeniz’in oyuncu kadrosuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sevdam Karadeniz karakterleri kimler sorusu, ilk bölüm öncesinde dizi severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alazlı ve Yeniceli ailelerinin hikâyesine hayat veren oyuncuların hangi karakterleri canlandırdığı ve dizide nasıl bir rol üstlendiği izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Sevdam Karadeniz’de Kuzey ve Zeyşan’ı kimler canlandırıyor, kadroda hangi isimler var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER? İŞTE DİZİNİN OYUNCU KADROSU
Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri kimler? Now'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Karadeniz'in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki yıllara dayanan düşmanlığı anlatan dizi, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı projede buluşturuyor. İşte Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosu ve karakterleri...
SEVDAM KARADENİZ OYUNCU KADROSU
Sevdam Karadeniz'in kadrosunda Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor. Dizinin başrollerini ise Meltem Akçöl ile Erdem Adilce paylaşıyor.
MELTEM AKÇÖL: ZEYŞAN YENİCELİ ALAZLI
Dizinin kadın başrolünde yer alan Meltem Akçöl, Zeyşan karakterine hayat veriyor. Zeyşan, ailesiyle arasına mesafe koymuş, ancak kardeşinin yaşadığı bir sorun nedeniyle doğduğu topraklara geri dönmek zorunda kalan genç bir kadın. Yeniceli ailesinin torunu olan Zeyşan, kendisini ailelerin geçmişten gelen husumetinin ortasında, zoraki bir evliliğin içinde buluyor.
ERDEM ADİLCE: KUZEY ALAZLI
Dizinin erkek başrolünde Erdem Adilce yer alıyor. Adilce, Alazlı ailesinin torunu Kuzey Alazlı karakterini canlandırıyor. Kuzey, iki aile arasındaki düşmanlık nedeniyle Zeyşan ile zoraki bir evliliğe sürüklenen genç adam olarak hikâyenin merkezinde bulunuyor.
AYŞEGÜL GÜNAY: HAFİZE ALAZLI
Deneyimli oyuncu Ayşegül Günay, Alazlı ailesinin büyüğü Hafize Alazlı rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Hafize'nin geçmişte Durali Yeniceli ile yaşadığı yarım kalan aşk, iki aile arasındaki kanlı düşmanlığın başlangıç noktasını oluşturuyor.
ŞERİF EROL: DURALİ YENİCELİ
Usta oyuncu Şerif Erol, Yeniceli ailesinin büyüğü Durali Yeniceli karakterine hayat veriyor. Karadeniz'de söz sahibi olan Durali, Hafize Alazlı ile arasındaki eski husumetin diğer tarafında yer alıyor.
DENİZ HAMZAOĞLU: MEDET ALAZLI
Cennetin Çocukları ve Kuruluş Osman gibi yapımlardan tanınan Deniz Hamzaoğlu, dizide Medet Alazlı karakterini canlandırıyor. Medet Alazlı, Kuzey'in babası olarak hikâyede önemli bir rol üstleniyor.
EMRE BULUT: BARVA YENİCELİ
Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldırım karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emre Bulut, Sevdam Karadeniz'de Barva Yeniceli rolünde yer alıyor.
KADRODAKİ DİĞER İSİMLER
Dizinin ilk duyurularına göre Leyla Kırşan, Üzüm karakterine hayat verirken Mustafa Kırantepe de Mahmut Yeniceli rolünde yer alıyor. Kadroda ayrıca Sema Keçik ve Ece Dizdar da bulunuyor. Bu isimlerin canlandırdığı karakterlerin hikâyedeki yeri ise ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.
SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, bu akşam 12 Ekim Pazartesi saat 20.00'de NOW ekranlarında başlıyor. Yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek yapıyor. Senaryo ekibinde ise Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin yer alıyor. Çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinde gerçekleştirilen dizi, Karadeniz'in eşsiz doğasını da ekrana taşıyor.
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
• Erdem Adilce – Kuzey Alazlı
• Meltem Akçöl – Zeyşan Yeniceli
• Ayşegül Günay – Hafize Alazlı
• Şerif Erol – Durali Yeniceli
• Deniz Hamzaoğlu – Medet Alazlı
• Emre Bulut – Barva Yeniceli
• Aslı İçözü – Nafiye Yeniceli
• Nur Yazar – Şehnaz
• Erman Cihan – Yusuf Alazlı
• Selen Özbayrak – Nazlı Alazlı
• Gözde Çığacı – Fındık Alazlı
• Mustafa Kırantepe – Mahmut Yeniceli
• Furkan Aksoy – Eren Kırlangıç
• Leya Kırşan – Üzüm
• Berfe Sancak – Neslihan
• Merve Ateş – Bahar
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