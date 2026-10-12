Sevdam Karadeniz Kuzey kim, Kuzey gerçekte kim, Kuzey’i kim oynuyor, Erdem Adilce kimdir?

Kuzey gerçekte kim, Erdem Adilce kimdir? Dizideki performansıyla izleyicilerin dikkatini çeken genç oyuncunun hayatı, yaşı ve daha önce yer aldığı projeler arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Zeyşan ile zoraki bir evliliğin içine sürüklenen Kuzey karakterinin hikâyesi de dizi severler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Sevdam Karadeniz’de Kuzey’e hayat veren Erdem Adilce kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SEVDAM KARADENİZ KUZEY KİM? KUZEY GERÇEKTE KİM, KUZEY’İ KİM OYNUYOR, ERDEM ADİLCE KİMDİR?

Sevdam Karadeniz Kuzey kim, Kuzey gerçekte kim, Kuzey’i kim oynuyor? NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz, ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin erkek başrolü Kuzey Alazlı ise güçlü karakteri ve Zeyşan’la yaşadığı imkânsız aşkıyla en çok konuşulan isimler arasına girdi. İşte Kuzey karakteri ve ona hayat veren Erdem Adilce hakkında merak edilen tüm detaylar...

SEVDAM KARADENİZ KUZEY KİM?

Kuzey Alazlı, Sevdam Karadeniz’in ana erkek karakteridir. Dürüst, adil, cesur ve merhametli yapısının yanı sıra baskın bir kişiliğe de sahip olan Kuzey, tam bir Karadeniz uşağı olarak tanımlanıyor. Alazlı ailesinin büyüğü Hafize’nin torunu olan Kuzey, babaannesinin üç oğluna rağmen ailenin veliahtı olmayı başaracak donanıma sahip bir isim. Aile içinde alınan kararlarda da söz sahibi olan Kuzey, Alazlıların geleceğini temsil ediyor.

KUZEY’İN ZEYŞAN’A OLAN AŞKI

Kuzey, çocukluğundan bu yana Zeyşan’a âşıktır. Yıllar sonra Zeyşan’ı yeniden karşısında gördüğünde, bu aşktan asla vazgeçemeyeceğini anlar. Ancak ikisinin arasında yıllardır birbirine düşman iki aile, sırlar ve yalanlarla dolu bir dünya bulunmaktadır. Kuzey’in Zeyşan’a olan aşkı ile ailesine karşı sorumlulukları arasında nasıl bir yol izleyeceği, dizinin en çok merak edilen konularından biri olarak öne çıkıyor.

KUZEY’İ KİM OYNUYOR?

Sevdam Karadeniz’de Kuzey Alazlı karakterine Erdem Adilce hayat veriyor. Adilce, dizide Zeyşan Yeniceli Alazlı karakterini canlandıran Meltem Akçöl ile başrolü paylaşıyor.

ERDEM ADİLCE KİMDİR?

Erdem Adilce, 21 Eylül 1995'te İstanbul’da dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlayan Adilce, oyunculuk kariyerine sahne ve ekran projeleriyle devam ediyor. Genç oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ERDEM ADİLCE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Erdem Adilce, daha önce Delikanlı dizisinde canlandırdığı Remzi karakteriyle dikkat çekti. Hırsları ve güç tutkusuyla izleyicinin hem tepkisini hem de ilgisini çeken bu karakterle geniş kitlelere ulaşan Adilce, Sevdam Karadeniz’de ise ilk kez bir dizide erkek başrolü üstlendi.

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, her pazartesi saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Çekimleri Trabzon’un Maçka ilçesinde gerçekleştirilen dizinin kadrosunda Erdem Adilce ve Meltem Akçöl’ün yanı sıra Ayşegül Günay, Şerif Erol ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler yer alıyor.