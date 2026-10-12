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Sevdam Karadeniz hangi gün yayınlanıyor sorusu, dizinin ilk bölümüyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ün başrollerini paylaştığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve Trabzon'un eşsiz doğasında çekilen sahneleriyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Peki, Sevdam Karadeniz hangi kanalda, saat kaçta ekrana geliyor ve yeni bölümler nereden izlenebilir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SEVDAM KARADENİZ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sevdam Karadeniz hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Karadeniz'in iki köklü ailesi arasındaki düşmanlığı ve bu düşmanlığın ortasında kalan iki gencin hikâyesini anlatan dizinin yayın günü ve saati, dizi severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Sevdam Karadeniz'in yayın bilgileri...

SEVDAM KARADENİZ HANGİ KANALDA?

Sevdam Karadeniz, NOW ekranlarında yayınlanıyor. Mia Yapım imzalı dizi, kanalın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alıyor.