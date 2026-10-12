Sevdam Karadeniz hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sevdam Karadeniz hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Karadeniz'in iki köklü ailesi arasındaki yıllara dayanan düşmanlığı ve bu husumetin gölgesinde filizlenen aşkı anlatan Sevdam Karadeniz, yeni sezonun en merakla beklenen dizileri arasında yer alıyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin ekranlara gelmesiyle birlikte izleyiciler, yeni bölümleri hangi gün ve saatte takip edebileceklerini araştırıyor. İşte Sevdam Karadeniz'in yayın günü ve kanalıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sevdam Karadeniz hangi gün yayınlanıyor sorusu, dizinin ilk bölümüyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ün başrollerini paylaştığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve Trabzon'un eşsiz doğasında çekilen sahneleriyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Peki, Sevdam Karadeniz hangi kanalda, saat kaçta ekrana geliyor ve yeni bölümler nereden izlenebilir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...
SEVDAM KARADENİZ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Sevdam Karadeniz hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Karadeniz'in iki köklü ailesi arasındaki düşmanlığı ve bu düşmanlığın ortasında kalan iki gencin hikâyesini anlatan dizinin yayın günü ve saati, dizi severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Sevdam Karadeniz'in yayın bilgileri...
SEVDAM KARADENİZ HANGİ KANALDA?
Sevdam Karadeniz, NOW ekranlarında yayınlanıyor. Mia Yapım imzalı dizi, kanalın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alıyor.
SEVDAM KARADENİZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Sevdam Karadeniz, her pazartesi akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk bölümü, bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanıyor.
SEVDAM KARADENİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Dizi, pazartesi akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Uzun soluklu bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan Sevdam Karadeniz, akşam kuşağının iddialı yapımları arasında yer alıyor.
SEVDAM KARADENİZ NEREDEN İZLENİR?
Diziyi televizyon başından takip etmek isteyenler, NOW kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Yayın saatinde televizyon başında olamayanlar ise bölümleri NOW'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
SEVDAM KARADENİZ KONUSU NE?
Dizi, Karadeniz'in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki yıllara dayanan düşmanlığı konu alıyor. Bu husumetin temelinde, aile büyükleri Hafize Alazlı ile Durali Yeniceli'nin yarım kalan aşkı bulunuyor. Düşmanlık, ailelerin torunları Kuzey ile Zeyşan'ı zoraki bir evliliğe sürüklüyor.
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI
Dizinin başrollerini Kuzey Alazlı karakteriyle Erdem Adilce ve Zeyşan Yeniceli karakteriyle Meltem Akçöl paylaşıyor. Kadroda ayrıca Hafize Alazlı rolünde Ayşegül Günay, Durali Yeniceli rolünde Şerif Erol ve Medet Alazlı rolünde Deniz Hamzaoğlu gibi isimler yer alıyor.
SEVDAM KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinde gerçekleştiriliyor. Yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Senaryo ekibinde ise Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin yer alıyor.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.