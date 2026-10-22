Şehit bilgi sorgulama nasıl yapılır, MSB şehit bilgi sorgulama ekranı nerede? Köy, mahalle, sülale, lakap şehit sorgulaması nasıl yapılır?

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MSB’nin “Şehit Tespit Projesi” kapsamında hayata geçirilen sistem, 1853-1928 yılları arasındaki savaş ve muharebelerde şehit düşen askerlere ait arşiv kayıtlarını sorgulanabilir hale getiriyor. Vatandaşlar, birkaç temel bilgiyle aile büyüklerine ait kayıtlara ulaşabiliyor. İşte şehit bilgi sorgulama adımları ve merak edilen detaylar.

MSB ŞEHİT BİLGİ KAPISI NEDİR?

Şehit Bilgi Kapısı, Milli Savunma Bakanlığı’nın askeri arşivlerde yer alan tarihi belgeleri dijital ortama aktararak oluşturduğu bir veri tabanı. “Şehit Tespit Projesi” adıyla yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan sistem, Kırım Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı ve sonrasına uzanan 1853-1928 dönemindeki şehit kayıtlarını içeriyor. Böylece vatandaşlar, aile büyüklerinin hangi savaşta, hangi cephede şehit olduğunu resmi kayıtlar üzerinden araştırabiliyor.

MSB ŞEHİT BİLGİ SORGULAMA EKRANI NEREDE?

Şehit bilgi sorgulama ekranına, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan “Şehit Bilgi Kapısı” bölümünden ulaşılabiliyor. Sistem, MSB’nin resmi mobil uygulaması üzerinden de kullanılabiliyor. MSB’nin internet sitesindeki sorgulama ekranı herkese açık şekilde çalışıyor ve arama yapmak için e-Devlet girişi gerekmiyor. Bazı haberlerde sistemin e-Devlet üzerinden de “MSB Şehit Bilgisi Sorgulama” aramasıyla erişilebilir olduğu belirtiliyor.

ŞEHİT BİLGİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama yapmak için öncelikle MSB’nin resmi internet sitesindeki Şehit Bilgi Kapısı sayfasına girilmesi gerekiyor. Ardından “Şehidimi Ara” seçeneği tıklanarak arama ekranına geçiliyor. Bu ekranda aranan kişinin adı, baba adı, lakabı, doğum yılı, memleketi ve savaş bilgisi gibi alanlar doldurularak arama yapılabiliyor. Sistemde askeri birlik bilgileri üzerinden de sorgulama yapmak mümkün.

NEDEN SOYADI YERİNE LAKAP ALANI VAR?

Sorgulama ekranında soyadı yerine “Lakap” alanının bulunması dikkat çekiyor. Bunun nedeni, Türkiye’de Soyadı Kanunu’nun 1934’te yürürlüğe girmesi. 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin kayıtlarında soyadı bulunmadığı için kişiler, dönemin kayıtlarında olduğu gibi lakap, baba adı ve memleket bilgileriyle tanımlanıyor. Bu nedenle sorgulama yaparken aile büyüklerinin bilinen lakabını ve köy ya da kasaba bilgisini girmek, doğru sonuca ulaşmayı kolaylaştırıyor.

ŞEHİT BİLGİ KAPISI’NDA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Sorgulama sonucunda kayıtlı şehidin adı, baba adı, varsa lakabı, doğum yılı, memleketi, askeri rütbesi ve şehit olduğu yer ile savaşa ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor.

KAYIT BULUNAMAZSA NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan aramada bir kişiye ait kaydın bulunamaması, o kişinin şehit olmadığı anlamına gelmiyor. Tarihi belgelerdeki eksiklikler, isimlerin farklı yazılışları ya da kayıtların kapsamı nedeniyle bazı aramalarda sonuç alınamayabiliyor. Bu nedenle farklı yazım biçimleri ve farklı bilgi kombinasyonlarıyla arama yapılması öneriliyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Şehit Bilgi Kapısı’nın erişime açılmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı, aile büyüklerine ait buldukları kayıtları paylaştı. Uygulama, özellikle Çanakkale, Kafkas ve Kurtuluş Savaşı cephelerinde şehit düşen atalarının izini sürmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.