ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerde satrancın farklı dillerdeki adlarını çağrıştıran kelimelerin yer alması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?

SATRANÇ OYUNUNUN AZERBAYCAN DİLİNDEKİ ADI NEDİR?

A) Şahmat

B) Santranç

C) Garp daması

D) Çes

Cevap: A) Şahmat

AZERBAYCAN'DA SATRANÇA NEDEN "ŞAHMAT" DENİYOR?

Azerbaycan Türkçesinde satranç oyunu "şahmat" olarak adlandırılıyor. Kelime, Farsça kökenli "şah mat" ifadesinden geliyor. Bu ifade, satrançta oyunu bitiren hamleyi, yani şahın kaçacak yeri kalmadığı durumu anlatıyor. Aynı ifade Türkçede de oyunun sonunu belirten "şah mat" olarak kullanılıyor. "Şahmat" kelimesi, Rusçadaki "şahmatı" ifadesiyle de benzerlik taşıyor ve bölgedeki pek çok dilde oyunun adı olarak yerleşmiş durumda. Seçeneklerde yer alan "çes" ise satrancın İngilizcedeki adı olan "chess" kelimesinin okunuşunu çağrıştırıyor. Satranç, Azerbaycan'da oldukça köklü ve popüler bir spor olarak biliniyor. Dünya satranç tarihinin en büyük isimlerinden Garry Kasparov da Bakü'de dünyaya geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.