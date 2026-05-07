Rıza Tamer'in vefat haberi derin üzüntü yarattı! Kamuoyunun tanıdığı ismin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki Rıza Tamer neden öldü, hastalık mıydı yoksa başka bir sebep mi? İşte Rıza Tamer'in vefatına ilişkin son dakika gelişmeleri...

RIZA TAMER NEDEN ÖLDÜ?

İddiaya göre Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şişman, durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

BASIN DANIŞMANINDAN ŞOKTA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Rıza Tamer Şişman'ın basın danışmanı, acı haberi öğrenir öğrenmez yaptığı açıklamada büyük şok yaşadığını dile getirdi. Danışman, vefat haberini dakikalar önce aldığını ve büyük üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM: SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Zehirlenme ihtimali üzerinde durulan olayda Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

RIZA TAMER NE ZAMAN ÖLDÜ?

Rıza Tamer ölüm tarihi: 17 Nisan 2026