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Komedi serisinin yeni filmi Recep İvedik 8 için ilk fragman paylaşılırken yapımın yayınlanacağı platform da belli oldu. Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği karakterin yeni macerasının iki bölümden oluşacağı duyuruldu. Serinin ilk filmi “Veresiye” adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 8 nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak? Detaylar...

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 8'in yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yeni filme ilişkin ilk tanıtımın paylaşılmasıyla birlikte yapımın izleyiciyle buluşacağı tarih merak konusu oldu. Disney+ Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, filmin iki bölümlük yeni bir macera olarak hazırlandığı belirtildi.

Serinin sekizinci filmi için paylaşılan ilk fragmanda, yapımın ilk bölümünün “Recep İvedik 8 – Bölüm 1: Veresiye” adını taşıdığı görüldü. Ancak tanıtımda filmin hangi gün veya ayda yayımlanacağına ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmedi.

Yeni yapımın ilk bölümünün “Veresiye” adıyla duyurulmasıyla birlikte ikinci bölüme ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Bununla birlikte, ikinci bölümün adı ve yayın takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Recep İvedik 8'in yayın tarihinin önümüzdeki dönemde duyurulması beklenirken, filmin çıkış tarihiyle ilgili kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

RECEP İVEDİK 8 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 8, Disney+ platformunda yayımlanacak. Filmin hangi platformda izleyiciyle buluşacağı, Disney+ Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamada, yapımın yalnızca Disney+ üzerinden izlenebileceği belirtildi.

Platformun X hesabından yapılan paylaşımda, “Kahkaha görüyorum hocam, eğlence görüyorum hocam, dehşet güleceğiz hocam” ifadeleri kullanıldı. Aynı duyuruda, Recep İvedik 8'in iki bölümlük yeni bir macera olarak hazırlandığı ve ilk filmin “Veresiye” adını taşıdığı açıklandı.

Yayımlanan tanıtımda kırmızı perde önünde Recep İvedik karakteri yer alırken, fragmanda “Recep İvedik 8 – Bölüm 1: Veresiye” başlığı kullanıldı.

Böylece serinin sekizinci filmi için yayın platformu netleşirken, izleyicilerin merak ettiği yayın tarihi henüz açıklığa kavuşmadı. İlk bölümün adı ve yapımın iki bölümden oluşacağı bilgisi paylaşılmış olsa da ikinci bölümün ayrıntıları ve filmin yayın takvimiyle ilgili yeni bir duyuru yapılmadı.