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Sunucu ve akademisyen Doç. Dr. Pelin Yantur, akademik çalışmaları ve ekonomi yayıncılığı alanındaki görevleriyle tanınırken hakkında yapılan bir şikâyet nedeniyle de gündeme geldi. Yantur, tez savunmasında başarısız sayılan bir öğrencisinin CİMER üzerinden kendisi hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını hedef alan suçlamalarda bulunduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yantur’un başvurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Peki, Pelin Yantur kimdir, ne mezunu, ne iş yapıyor? Pelin Yantur kaç yaşında, nereli? Detaylar...

PELİN YANTUR KİMDİR?

Doç. Dr. Pelin Yantur, akademisyen ve ekonomi programları sunucusu olarak görev yapan bir isimdir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Yantur, akademik çalışmalarının yanı sıra ekonomi yayıncılığı alanındaki deneyimiyle de tanınmaktadır.

Medya kariyerinde Ekotürk TV ve gazete köşe yazarlığı deneyimi bulunan Yantur, daha sonra Bloomberg HT bünyesinde ekonomi yayınları ve moderatörlük faaliyetleriyle yer almıştır. Hafta içi yayınlanan Yatırım Bülteni ve Yatırım Kulübü programlarının sunuculuğunu üstlenmektedir.

Pelin Yantur, tez savunmasında başarısız sayılan bir öğrencisinin CİMER üzerinden kendisi hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını hedef alan suçlamalarda bulunduğunu öne sürerek şikâyetçi olmasıyla da gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yantur'un başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

PELİN YANTUR NE MEZUNU?

Pelin Yantur, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimini bu bölümde tamamlayan Yantur, akademik kariyerini iktisat ve siyaset bilimi alanlarında sürdürdü.

Üniversitedeki akademik görevlerinin yanı sıra ekonomi yayıncılığı alanında da çalışan Yantur, eğitim geçmişini akademik faaliyetleri ve medya deneyimiyle bir arada sürdüren isimler arasında yer alıyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin akademik kadro sayfasında da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yaptığı belirtiliyor.

PELİN YANTUR NE İŞ YAPIYOR?

Pelin Yantur, akademisyenlik ve ekonomi programı sunuculuğu yapıyor. İktisat ve siyaset bilimi alanlarında uzmanlaşarak doçentlik unvanını alan Yantur, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Yantur, akademik çalışmalarını iktisat ve siyaset bilimi alanlarında sürdürüyor. Üniversitedeki görevi kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yer alan Yantur'un akademik kariyeri, ekonomi alanındaki çalışmalarıyla da bağlantılı.

PELİN YANTUR HANGİ KANALDA?

Medya sektöründe Ekotürk TV'de görev alan ve gazete köşe yazarlığı deneyimi bulunan Pelin Yantur, daha sonra Bloomberg HT kadrosuna katıldı. Ekonomi yayıncılığı alanındaki çalışmalarını sürdüren Yantur, Bloomberg HT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yatırım Bülteni ve Yatırım Kulübü programlarının sunuculuğunu üstleniyor.

Yantur'un medya alanındaki deneyimi, ekonomi gündeminin ele alındığı televizyon programlarıyla sınırlı kalmıyor. TÜSİAD ve Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi gibi iş dünyası ve finans sektörünün önde gelen organizasyonlarında moderatör ve panelist olarak da yer alıyor.

PELİN YANTUR KAÇ YAŞINDA?

Pelin Yantur, 9 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. Doğum tarihine göre 19 Ekim 2026 itibarıyla 36 yaşındadır.

PELİN YANTUR NERELİ?

Pelin Yantur, 9 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum yeri İstanbul olan Yantur, akademisyenlik ve ekonomi yayıncılığı alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.