Sonbaharın son döneminde görülen güneşli ve ılık günler, pastırma sıcakları olarak adlandırılıyor. Genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında yaşanan bu dönem, 2026 yılında da merak ediliyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman 2026? Pastırma yazı hangi ayda, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları geçti mi, bitti mi? Detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI GEÇTİ Mİ, BİTTİ Mİ?

16 Ekim 2026 itibarıyla pastırma sıcaklarının beklenen dönemine henüz girilmedi. Meteorolojik tahminlere ve uzman değerlendirmelerine göre, 2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor. Bu süreçte sonbaharın sonlarına doğru gündüzleri güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü ılık günler yaşanabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2026?

2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında görülmesi öngörülüyor. Bu dönemde özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde pastırma yazının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor. Ancak pastırma sıcaklarının kesin başlangıç ve bitiş tarihleri, atmosferik koşullara ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA?

Pastırma yazı, genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında yaşanıyor. Sonbaharın sonlarına doğru havaların soğumasının ardından ortaya çıkan bu dönemde, gündüzler güneşli ve ılık geçebiliyor. 2026 yılı için yapılan tahminlerde de ekim sonu ve kasım ayının ilk yarısı öne çıkıyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcaklarının süresi yıldan yıla ve bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle 3 ila 7 gün süren bu dönem, bazı yıllarda hava koşullarına bağlı olarak iki haftaya kadar uzayabiliyor. Atmosferik yüksek basınç merkezlerinin konumu, pastırma sıcaklarının oluşumunda ve süresinde etkili oluyor.

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PASTIRMA SICAKLARI ADI NEREDEN GELİYOR?

Pastırma sıcakları adını, geçmişte pastırma üretiminde tercih edilen hava koşullarından alıyor. Geleneksel yöntemlerle pastırma hazırlayan üreticiler, etin kurutulması ve olgunlaştırılması için gündüzleri sıcak ve kuru, geceleri ise ayazın görüldüğü günlerden yararlanıyordu. Sonbaharın sonlarında yaşanan güneşli ve ılık dönem, bu nedenle halk arasında pastırma yazı veya pastırma sıcakları olarak anılmaya başladı.