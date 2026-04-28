Türkiye iş dünyasında özellikle mücevherat ve turizm sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Öztürk Şerefoğlu, kurduğu iş modeli ve geliştirdiği marka yaklaşımıyla dikkat çeken isimlerden biridir. Peki, Öztürk Şerefoğlu kimdir, çocukları kim? Öztürk Şerefoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU KİMDİR?

Öztürk Şerefoğlu, Türkiye’de özellikle mücevherat ve turizm sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren, iş dünyasında tanınan bir iş insanı olarak bilinmektedir. Kariyerinin temelini, yaklaşık 40 yıl önce kurduğu Fibula Mücevherat ile atmış; zaman içerisinde yalnızca ticari satışa odaklanmakla kalmayıp marka değeri, tasarım yaklaşımı ve lüks tüketim algısına katkı sunan bir iş modeli geliştirmiştir.

Şerefoğlu’nun iş yaşamındaki yaklaşımı, klasik ticaret anlayışının ötesine geçerek markalaşma ve yüksek segment müşteri deneyimi üzerine kuruludur. Özellikle mücevherat alanında estetik tasarım, kalite ve marka kimliği oluşturma konularında sektör içerisinde bilinen isimlerden biri haline gelmiştir. Turizm alanındaki yatırımlarıyla da lüks konaklama ve hizmet sektöründe yer aldığı bilinmektedir.

ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU'NUN ÇOCUKLARI KİM?

Öztürk Şerefoğlu’nun çocukları hakkında kamuya açık kaynaklarda sınırlı düzeyde bilgi bulunmaktadır. İş insanı olarak tanınmasına rağmen özel hayatını büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Şerefoğlu, ailesiyle ilgili detayları genellikle medyadan uzak bir çerçevede sürdürmektedir.

Bununla birlikte son dönemde basına yansıyan bazı iddialar, çocuklarının İstanbul Balat bölgesinde yaşanan bir olayla gündeme gelmesine neden olmuştur. Söz konusu olayda 800 TL gibi sembolik bir hesap nedeniyle yaşandığı ileri sürülen tartışma ve sonrasında ortaya çıkan iddialar, kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Bu durum, iş dünyasında tanınan isimlerin aile bireylerinin davranışlarının da kamu algısı üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açmıştır.

ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Öztürk Şerefoğlu’nun doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak iş hayatına yaklaşık 40 yıl önce başladığı ve bu süreçte özellikle mücevherat sektöründe önemli bir deneyim kazandığı bilinmektedir.

ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU NERELİ?

Öztürk Şerefoğlu’nun memleketi hakkında kamuya açık kaynaklarda kesin ve doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

ÖZTÜRK ŞEREFOĞLU EVLİ Mİ?

Öztürk Şerefoğlu’nun evli olup olmadığına dair bilgiler kamuya açık kaynaklarda sınırlı düzeydedir. Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden iş insanı, genellikle aile yaşamına ilişkin detayları medya ile paylaşmamaktadır.