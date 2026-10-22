Özer Hurmacı kimdir? İstanbulspor'un yeni hocası hangi takımlarda oynadı?

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TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Olcay Demir'le yollarını ayırdıktan sonra takımı Özer Hurmacı'ya emanet etti. Eski futbolcu, 21 Ekim 2026'da kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştü ve 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp de yeni teknik direktörüne hoş geldin diyerek başarı diledi.

Uzun bir sözleşme bu. Hurmacı'nın teknik direktör unvanıyla aldığı ilk büyük görev de sayılır, çünkü daha önce yalnızca Bursaspor'da, hem sahaya çıkıp hem de takımı yönettiği kısa bir dönem geçirmişti.

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı, kanat ve ofansif orta saha mevkilerinde oynamış eski bir futbolcu ve bugün İstanbulspor'un teknik direktörü. Futbola Ankaraspor'un altyapısında başladı, Süper Lig'de en çok Fenerbahçe ve Trabzonspor formasıyla tanındı. Türk ve Alman vatandaşı.

ÖZER HURMACI KAÇ YAŞINDA?

Özer Hurmacı 20 Kasım 1986'da doğdu, 39 yaşında. Bir ay sonra 40'ına girecek.

ÖZER HURMACI NERELİ?

Özer Hurmacı, Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu ve futbolculuk kariyerini Türkiye'de, Ankaraspor'un gençlerinden A takıma uzanan bir yolla kurdu.

ÖZER HURMACI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Özer Hurmacı'nın ilk profesyonel kulübü Ankaraspor oldu; 2005-2006 sezonunu ise kiralık olarak Keçiörengücü'nde geçirdi. Haziran 2009'da Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerden Ağustos 2012'de Kasımpaşa'ya geçti. Ocak 2014'te kiralık olarak gittiği Trabzonspor, 2015 yazında onu bonservisiyle kadrosuna kattı ve bordo-mavili kulüpteki sözleşmesi Ağustos 2016'da feshedildi. Ardından Akhisar Belediyespor'a imza attı. Erzurumspor ve Sivasspor'da da forma giyen Hurmacı, 2019'da Bursaspor'a geldi.

ÖZER HURMACI DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?

Özer Hurmacı, Mart 2023'te Bursaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirildi ve TFF 2. Lig'deki takımın başına geçti. Baş antrenör olarak ilk deneyimiydi. Krampon da çıkarmadı: Anagold 24Erzincanspor maçında skor 1-1'ken son dakikalarda oyuna girdi, Bursaspor maçı 2-1 kazandı.

Hurmacı o günlerde Bursa'ya 2019'dan beri bağlı olduğunu, kulübü hak ettiği yere getirmeden şehirden ayrılmak istemediğini söylemişti. Bursaspor, Nisan 2023'te Beyaz Grup'ta 39 puanla 11. sıradaydı. Üst üste üç galibiyet takımı düşme hattından uzaklaştırmıştı.

ÖZER HURMACI MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Özer Hurmacı, Türkiye'yi hem genç milli takımlarda hem de A Milli Takım'da temsil etti. 2005'te U20 Milli Takımı'nda forma giydi, 2006-2008 arasında Ümit Milli Takım'da 18 maça çıkıp 1 gol attı. A Milli Takım'da ise Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında oynadı.