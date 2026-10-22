Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Orkun Kökçü Crystal Palace maçında oynayacak mı? Orkun Kökçü sakat mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orkun Kökçü Crystal Palace maçında oynayacak mı? Orkun Kökçü sakat mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde Orkun Kökçü’nün durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, Orkun Kökçü Crystal Palace maçında oynayacak mı? Orkun Kökçü sakat mı? Detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün son durumu merak ediliyor. Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor derbisinde de forma giyemeyen yıldız futbolcusunun tedavisi devam ederken İngiliz temsilcisiyle oynanacak kritik mücadele öncesinde beklenen açıklama geldi. Peki,  Orkun Kökçü Crystal Palace maçında oynayacak mı? Orkun Kökçü sakat mı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ SAKAT MI?

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sporx'in aktardığı habere göre, Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakan 25 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da basın toplantısında Orkun Kökçü'nün takım için önemine değinerek oyuncunun eksikliğini hissettiklerini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, futbolcuyla her gün görüştüğünü ve Orkun'un kendisini daha iyi hissettiğini söylediğini aktardı.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün sahalara ne zaman döneceğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, yıldız futbolcunun en kısa sürede takıma katılmasını umduğunu belirtti. Oyuncunun tedavisi sürerken Beşiktaş cephesinden dönüş tarihine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, üçüncü hafta mücadelesinde Crystal Palace'ı sahasında ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü'nün yokluğunda takımın hazırlıkları devam ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

Günün bombası! Bunu kimse tahmin edemezdi
Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

Ayça Tekindor sevgilisini ifşa etti: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

''Onunla aramızda savaş olacak'' demişti, madara oldu!
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

Metruk evde akılalmaz işkence! Dakikalarca durması için yalvardılar