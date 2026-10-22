Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün son durumu merak ediliyor. Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor derbisinde de forma giyemeyen yıldız futbolcusunun tedavisi devam ederken İngiliz temsilcisiyle oynanacak kritik mücadele öncesinde beklenen açıklama geldi. Peki, Orkun Kökçü Crystal Palace maçında oynayacak mı? Orkun Kökçü sakat mı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ SAKAT MI?

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sporx'in aktardığı habere göre, Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakan 25 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da basın toplantısında Orkun Kökçü'nün takım için önemine değinerek oyuncunun eksikliğini hissettiklerini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, futbolcuyla her gün görüştüğünü ve Orkun'un kendisini daha iyi hissettiğini söylediğini aktardı.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün sahalara ne zaman döneceğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, yıldız futbolcunun en kısa sürede takıma katılmasını umduğunu belirtti. Oyuncunun tedavisi sürerken Beşiktaş cephesinden dönüş tarihine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, üçüncü hafta mücadelesinde Crystal Palace'ı sahasında ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü'nün yokluğunda takımın hazırlıkları devam ediyor.