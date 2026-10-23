Onana trafik kazası mı geçirdi, Onana kaza mı yaptı, Onana’nın sağlık durumu ne, sakatlandı mı SON DAKİKA?

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Andre Onana, Papara Park’taki karşılaşmanın ardından Yomra tarafında zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Kaza sırasında araçta ailesi de bulunan deneyimli kalecinin ve aile üyelerinin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İşte Onana’nın geçirdiği kazaya dair ayrıntılar.

ONANA TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Evet. Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana, UEFA Konferans Ligi’nde oynanan Hearts maçının ardından trafik kazası geçirdi. Yerel haber kaynağı 61 Saat’in aktardığına göre Kamerunlu kaleci, karşılaşmanın bitiminde Papara Park’tan evine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Yomra tarafında zincirleme bir kazaya karıştı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Haberde, Onana’nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir aracın çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle Onana’nın aracı da önündeki araca çarptı ve olay zincirleme kazaya dönüştü. Kazanın meydana geldiği sırada trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandığı ifade edildi.

ONANA’NIN SAĞLIK DURUMU NE?

Kaza sırasında Onana’nın ailesinin de araçta bulunduğu öğrenildi. Kamerunlu kalecinin ve aile üyelerinin kazadan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu gelişme, bordo-mavili taraftarları rahatlattı.

KULÜP YETKİLİLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kazanın ardından Trabzonspor kulüp yetkililerinin de olay yerine giderek Onana ve ailesinin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Kulüpten kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ONANA HAFTA SONU OYNAYACAK MI?

Onana’nın kazayı yara almadan atlatmış olması, Kamerunlu kalecinin Trabzonspor’un hafta sonu oynayacağı Süper Lig maçında forma giyebileceği yönünde değerlendiriliyor. Ancak kalecinin durumu, teknik heyet ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

TRABZONSPOR HEARTS’I 2-0 YENDİ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ikinci haftasında sahasında İskoç ekibi Hearts’ı 2-0 mağlup etti. Konferans Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda KuPS Kuopio’yu 4-2 yenen bordo-mavililer, bu galibiyetle Avrupa’daki yoluna kayıpsız devam etti.