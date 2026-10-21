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Nusret Altınbaş, mücevherat ve kuyumculuk sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra finans ve yatırım alanlarındaki yöneticilik görevleriyle tanınan iş insanları arasında yer alıyor. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Altınbaş, aynı zamanda Aynus Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdürüyor. Peki, Nusret Altınbaş kimdir? Nusret Altınbaş ne iş yapıyor, hangi şirketlerin sahibi, serveti ne kadar? Detaylar...

NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR?

Nusret Altınbaş, Altınbaş ailesinin mücevherat ve kuyumculuk sektöründeki faaliyetleriyle tanınan iş insanlarından biridir. İş hayatına ailesinin kuyumculuk faaliyetleri içinde başlayan Altınbaş, zaman içerisinde farklı sektörlerdeki yöneticilik görevleriyle kariyerini genişletti.

Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütürken Aynus Holding'in de kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Aynus Holding'in kurumsal bilgilerinde, grubun finans, kuyumculuk, inşaat ve teknoloji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde bulundurduğu belirtiliyor.

İş insanının kariyerinde yurt dışındaki faaliyetler de önemli bir yer tutuyor. 1992 yılında Almanya'ya giden Nusret Altınbaş, Altınbaş markasının Avrupa'daki faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecinde görev aldı. Köln'de yaklaşık 15 yıl yaşayan Altınbaş, 1998 yılında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. İlerleyen yıllarda mücevherat sektöründeki çalışmalarının yanı sıra finans ve yatırım alanlarında da yöneticilik yaptı.

NUSRET ALTINBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Nusret Altınbaş, mücevherat, kuyumculuk, finans ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde yer alan bir iş insanıdır. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinin yanı sıra Aynus Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor.

Altınbaş'ın iş hayatındaki faaliyetleri, ailesinin kuyumculuk sektöründeki ticari geçmişiyle başladı. Daha sonra Almanya'da Altınbaş markasının yurt dışındaki faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Mücevherat alanındaki deneyiminin ardından finans sektöründe de faaliyet göstermeye başlayan Altınbaş, 2014 yılında Sardis Menkul Değerler'i satın aldı. Şirket, daha sonra Alnus Yatırım Menkul Değerler adıyla faaliyetlerini sürdürdü.

Aynus Holding çatısı altında ise finansal yatırımların yanı sıra inşaat, teknoloji, kuyumculuk ve e-ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Bu yapı kapsamında farklı sektörlerdeki şirketlerin yönetimi ve yatırımları, Altınbaş'ın iş hayatının diğer bölümlerini oluşturuyor.

NUSRET ALTINBAŞ SERVETİ NE KADAR?

Nusret Altınbaş'ın servetinin ne kadar olduğuna ilişkin doğrulanmış, güncel bir toplam servet rakamı verilen bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle iş insanının kişisel servetinin belirli bir tutarda olduğunu söylemek mümkün değil.

Altınbaş'ın iş dünyasındaki konumu, Altınbaş Holding ve Aynus Holding bünyesindeki yöneticilik görevleriyle öne çıkıyor. Ayrıca Alnus Yatırım'ın geçmişi de finans sektöründeki faaliyetleri açısından dikkat çekiyor. Ancak şirketlerin faaliyetleri, sermayeleri veya yönetim yapıları tek başına bir kişinin toplam kişisel servetini göstermiyor.

Bu kapsamda Nusret Altınbaş'ın servetine ilişkin doğrulanmış bir rakam bulunmadığından, kişisel servetinin ne kadar olduğu konusunda kesin bir tutar belirtilemiyor.

NUSRET ALTINBAŞ HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Nusret Altınbaş'ın iş hayatı, mücevherat ve kuyumculuktan finans ve yatırıma kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle bağlantılı. İş insanının öne çıkan şirket bağlantıları arasında Altınbaş Holding, Aynus Holding, Alnus Yatırım ve Creditwest Bank Kıbrıs bulunuyor.

Altınbaş Holding

Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Ailenin kuyumculuk ve mücevherat sektöründeki ticari geçmişiyle bağlantılı olan holding, Altınbaş'ın iş hayatındaki önemli kurumsal yapılardan biri.

Aynus Holding

Aynus Holding, Nusret Altınbaş tarafından kuruldu. Altınbaş, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Holdingin faaliyet alanları arasında finansal yatırımlar, inşaat, teknoloji, kuyumculuk ve e-ticaret yer alıyor.

Alnus Yatırım

Alnus Yatırım Menkul Değerler'in geçmişi, Nusret Altınbaş'ın 2014 yılında Sardis Menkul Değerler'i satın almasına dayanıyor. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirket, yatırımcılara yönelik çeşitli finansal hizmetler sunuyor. Şirketin yönetim ve ortaklık yapısına ilişkin kurumsal bilgiler, Alnus Yatırım'ın Aynus Holding bünyesinde bulunduğunu gösteriyor.

Creditwest Bank Kıbrıs

Nusret Altınbaş'ın görevleri arasında Creditwest Bank Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanlığı da bulunuyor. Bu görev, iş insanının finans sektöründeki faaliyetleri arasında yer alıyor.

Kap Derneği

Nusret Altınbaş'ın söz konusu şirketlerle bağlantıları değerlendirilirken yöneticilik görevi ile kişisel mülkiyetin birbirinden ayrılması gerekiyor. Bir şirkette yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili olmak, o şirketin tamamının ilgili kişiye ait olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle şirketlerin sahiplik ve ortaklık durumları, görev tanımlarından ayrı ele alınmalı.

NUSRET ALTINBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nusret Altınbaş, 1970 yılında doğdu. Bu bilgiye göre iş insanı, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında.

NUSRET ALTINBAŞ NERELİ?

Nusret Altınbaş, Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu. Ailesinin ticari geçmişi Gaziantep'e uzanan Altınbaş, 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Kıbrıs'a taşındı. Lise eğitimini de Kıbrıs'ta tamamladı.

İş hayatının önemli bir bölümü ise Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Almanya'da geçti. 1992 yılında Almanya'ya giden Altınbaş, burada yaklaşık 15 yıl yaşadı ve Altınbaş markasının yurt dışındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecinde görev üstlendi. Avrupa'daki çalışmalarının ardından mücevherat sektöründeki yöneticilik görevlerini finans ve yatırım alanlarındaki faaliyetleriyle sürdürdü.