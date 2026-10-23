Nuh’un Gemisi bulundu mu?

Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: Durupınar Oluşumu’nun Nuh’un Gemisi olduğu bilimsel olarak doğrulanmış değil. Araştırmayı yürüten ekip, radar taramalarında dikkat çekici izler tespit edildiğini açıklasa da proje yöneticisi Prof. Dr. Cenker Atila, “yüzde 100 bulundu” iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kesin sonuçlar için laboratuvar analizlerinin tamamlanması bekleniyor. İşte Nuh’un Gemisi araştırmasında son durum.

NUH’UN GEMİSİ BULUNDU MU?

Hayır, Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu kesinleşmiş değil. Sosyal medyada yayılan ve bazı yabancı yayın organlarında yer alan “Nuh’un Gemisi yüzde 100 bulundu” iddiaları, açıklanan bilimsel bulguların ötesine geçiyor. Araştırmanın başındaki Prof. Dr. Cenker Atila da kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada analiz sürecinin devam ettiğini ve bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DURUPINAR OLUŞUMU NEREDE?

Durupınar Oluşumu, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili ve Telçeker köyleri yakınlarında, Ağrı Dağı’na yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki gemi şeklindeki yapı, adını 1959’da bölgenin hava fotoğraflarında bu oluşumu fark eden Türk Hava Kuvvetleri mensubu Yüzbaşı İlhan Durupınar’dan alıyor. “Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi” ifadesiyle gündeme gelse de araştırılan alan, dağın zirvesi değil.

ARAŞTIRMAYI KİM YÜRÜTÜYOR?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin açıklamasına göre araştırmalar, 29 Haziran 2026’da Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenker Atila liderliğinde, farklı ülkelerden 20’yi aşkın bilim insanının katılımıyla başladı. Projeye, Andrew Jones’un kurduğu Noah’s Ark Scans adlı kuruluş da destek veriyor. Çalışmalar için gerekli izinler, Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan mayıs ayında alındı. Bu izinler, saha çalışmalarının yürütülmesine yönelik olup oluşumun Nuh’un Gemisi olduğuna dair bir onay anlamına gelmiyor.

RADAR TARAMALARINDA NE BULUNDU?

Son teknoloji yeraltı görüntüleme sistemleriyle yapılan taramalarda, yapının içinde düzgün kenarlara sahip, birbirini dik açılarla kesen anomaliler, boşluklar ve tünel benzeri geçitler tespit edildi. Araştırma ekibi bu izleri, geminin güvertesine ve iç odalarına işaret edebilecek önemli bulgular olarak yorumluyor. Ancak uzmanlar, radar verilerinin tek başına Nuh’un Gemisi’nin varlığını kanıtlamadığını ve bulguların bağımsız çalışmalar ile laboratuvar analizleriyle doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

ÇÜRÜMÜŞ AHŞAP İZİ ARANIYOR

Araştırma kapsamında bölgede ilk kez karotlu sondaj yapıldı ve 18 metre derinliğe kadar inilerek örnekler alındı. Prof. Dr. Atila, çalışmalar boyunca yaklaşık bin parça toprak numunesi alındığını açıkladı. Noah’s Ark Scans’in kurucusu Andrew Jones, organik madde bakımından zengin bazı tabakaların çürümüş ahşap kalıntılarıyla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Örneklerin organik içerik açısından incelenmek üzere Ankara Üniversitesi’ne gönderileceği belirtildi. Proje yöneticileri, iç boşluklarda yapılması planlanan antik hayvan DNA’sı analizlerinin en kritik aşama olacağını ifade ediyor.

JEOLOGLAR NE DİYOR?

Durupınar Oluşumu’nun gerçek bir gemi kalıntısı olup olmadığı uzun yıllardır tartışılıyor. 1996’da yayımlanan bir bilimsel çalışmada araştırmacılar, Durupınar’ın gemi kalıntısı değil; aşınmış volkanik mineraller, çamur akıntıları ve heyelanların oluşturduğu doğal bir jeolojik yapı olduğu sonucuna varmıştı. Bu nedenle bölgede yeni bir araştırma yapılmış olması, Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu anlamına gelmiyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Prof. Dr. Cenker Atila, laboratuvar analizlerinin kesin sonuçlarının 2-3 aylık bir süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Radar taramalarının da kasım ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Bulguların, “Durupınar Formasyonu 2026 Yılı Araştırmaları” adlı bilimsel bir kitapla da yayımlanması planlanıyor.

AĞRI VALİSİ ALANI ZİYARET ETTİ

Ağrı Valisi Bozkurt, 2 Ekim’de Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat ile birlikte araştırmanın yürütüldüğü alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali, çalışmaların arkeoloji, jeoloji ve jeofizik bilimlerinin yeni teknolojilerle bir araya geldiği bir proje kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.