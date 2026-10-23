Noah Saviolo kimdir? Noah Saviolo hangi takımlarda oynadı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor, Haziran 2026'da Vitória Guimarães'ten aldığı Noah Saviolo için Portekiz kulübüne 8,5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etmişti ve 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 Ekim 2026 akşamı UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Maç 2-0 bitti. Bordo-mavili takım Konferans Ligi'nde iki maçta 6 puana ulaştı, Hearts'ın puanı 1'de kaldı.

NOAH SAVIOLO HEARTS MAÇINDA NE YAPTI?

Noah Saviolo, Hearts maçına ilk 11'de başladı ama gol ya da asist kaydetmedi. 82. dakikada uzaktan çektiği şutu Hearts kalecisi kurtardı. Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah, 58. dakikada da Salah'ın pasını değerlendiren Franculino Dju attı.

NOAH SAVIOLO KİMDİR?

Noah Saviolo, tam adıyla Noah José Damesquita E Melo Saviolo, Trabzonspor'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu. 1,81 boyunda. Altyapıda Anderlecht ve Lille formaları giydikten sonra profesyonelliğe Portekiz'de, Vitória Guimarães'te adım attı.

NOAH SAVIOLO KAÇ YAŞINDA?

Noah Saviolo 22 yaşında. Mart 2026'da Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın eleme maçları için kadroya çağrıldı ve bu takımla bir maça çıktı.

NOAH SAVIOLO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Noah Saviolo futbola Belçika'da, Anderlecht altyapısında başladı. 2021-22 sezonunu Fransa'da Lille'in gençlerinde geçirdikten sonra 2022'de Vitória Guimarães'e geçti ve 2024-25 sezonunda Vitória B'de 8 maçta 2 gol attı; takım o sezon Liga 3'e yükseldi.

Vitória ile 21 Haziran 2025'te 2028'e kadar profesyonel sözleşme imzaladı. A takımdaki ilk tam sezonunda, 2025-26'da 30 maça çıkıp 2 gol attı ve 10 Ocak 2026'da Vitória'nın Braga'yı 2-1 yenerek Portekiz Lig Kupası'nı (Taça da Liga) kazandığı finalde de sahadaydı.

NOAH SAVIOLO TRABZONSPOR'A KAÇA GELDİ?

Noah Saviolo'nun transferi 8 Haziran 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Trabzonspor, Vitória'ya 8,5 milyon euroyu sözleşme fesih bedeli olarak dört taksitte ödeyecek. Performansa bağlı 3 milyon euroluk bonusla toplam maliyet 11,5 milyon euroya çıkabiliyor. Oyuncu ileride başka bir kulübe satılırsa Vitória, ödenen ve ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan gelirin yüzde 20'sini alacak.

Sözleşme 5 yıllık. Saviolo 2026-27 sezonunda garanti 1,35 milyon euro, 2027-28'de 1,2 milyon euro, sonraki üç sezonun her birinde de 1 milyon euro alacak.

NOAH SAVIOLO SAKATLANDI MI?

Noah Saviolo, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Amedspor deplasmanında 34. dakikada sağ omzundan sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Aral Şimşir girdi. Kulübün açıklamasına göre MR'da sağ omuz arka kas grubunda kanama ve kemik iliği ödemi görüldü. Trabzonspor o maçı son dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti.