Murat Ağırel neden tutuklandı, Murat Ağırel hapiste mi?

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Murat Ağırel hapiste mi sorusunun yanıtı "evet". Sulh ceza hakimliğinin verdiği tutuklama kararıyla gazeteci Ağırel, tutuklu olarak yargılanacak. Ağırel, gözaltına alınmadan önce fon krizine ilişkin açıklamaları nedeniyle başka bir soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunuyordu. Soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sarıgül soruşturması nedir? Tüm detaylar haberimizde…

MURAT AĞIREL NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "örgüte bilmeden yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. Ağırel, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda tutuklama kararı verdi. Basına yansıyan bilgilere göre soruşturmadaki bazı müştekiler, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduklarını ve ardından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Ağırel'in soruşturmadaki konumuna ilişkin ayrıntılar ise yargılama sürecinde netlik kazanacak.

MURAT AĞIREL HAPİSTE Mİ?

Evet. Murat Ağırel, hakkında verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilecek. Ağırel'in tutukluluğuna avukatları aracılığıyla itiraz edilmesi mümkün bulunuyor. Gazetecinin tutukluluk durumunun ne kadar süreceği, yargılama sürecindeki gelişmelere ve olası itiraz sonuçlarına bağlı olacak.

MURAT AĞIREL EV HAPSİNDEYDİ

Murat Ağırel, Sarıgül soruşturması kapsamında gözaltına alınmadan önce başka bir soruşturma nedeniyle ev hapsinde bulunuyordu. Ağırel'e, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ev hapsi tedbiri uygulanıyordu. Gazeteci, 16 Ekim Cuma sabahı ev hapsindeyken gözaltına alındı.

SARIGÜL SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildi.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, 15 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep etti. Hakimlik, tutuklama talep edilen 15 kişinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Mehmet Ali Aslan ve Murat Ağırel yer aldı.

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağırel, araştırmacı gazeteciliğiyle tanınan bir isim. Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yapan Ağırel, özellikle mali skandallar ve yolsuzluk iddialarına ilişkin haberleriyle kamuoyunun gündemine geliyor. Çalışma arkadaşları ve meslek örgütleri, Ağırel'in gözaltına alınmasının ardından gazetecinin haberlerini belgelere dayandırdığını vurgulayarak tutuklama kararına tepki gösterdi.

Haberde adı geçen kişiler hakkında yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.