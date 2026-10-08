Müge Zopun kimdir, ne iş yapıyor? Müge Zopun kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş kiminle evlendi?

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Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş kiminle evlendi? Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi İbrahim Karakaş, uzun süre eşinin acısını yaşadı. Eşinin vefatından sonra yeniden evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Karakaş'ın hayatı, bir süre sonra tanıştığı Müge Zopun ile değişti. Peki, Müge Zopun kimdir, ne iş yapıyor? Müge Zopun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

DİLBER AY'IN EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ KİMİNLE EVLENDİ?

Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi İbrahim Karakaş uzun süre eşinin acısını yaşadı. Karakaş, eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

Bir süre sonra estetisyen Müge Zopun ile tanışan İbrahim Karakaş'ın hayatında yeni bir dönem başladı. 61 yaşındaki Karakaş ile 59 yaşındaki Zopun kısa sürede yakınlaştı.

İbrahim Karakaş ve Müge Zopun, ilişkilerini evlilikle taçlandırarak geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Böylece Karakaş, Dilber Ay'ın 2019 yılındaki vefatının ardından yeniden evlenmiş oldu.

Çiftin evliliğinin üzerinden henüz 15 gün geçmişken İbrahim Karakaş geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

MÜGE ZOPUN KİMDİR?

Müge Zopun, İbrahim Karakaş'ın bir süre sonra tanıştığı estetisyendir. Karakaş ile tanışmasının ardından ikili arasında kısa sürede yakınlaşma yaşandı.

59 yaşındaki Müge Zopun ile 61 yaşındaki İbrahim Karakaş'ın ilişkisi, geçtiğimiz ay gerçekleşen evlilikle sonuçlandı. Zopun, Karakaş'ın Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden hayatına giren isim oldu.

MÜGE ZOPUN NE İŞ YAPIYOR?

Müge Zopun'un mesleği estetisyen olarak belirtiliyor. Karakaş ile Zopun'un yakınlaşmasının ardından çift ilişkilerini evlilikle sürdürdü.

MÜGE ZOPUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Müge Zopun'un 59 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı. İbrahim Karakaş ile tanışmasının ardından kısa sürede yakınlaşan Zopun, geçtiğimiz ay Karakaş ile evlendi.

Müge Zopun'un nereli olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir detay bulunmuyor. Bu nedenle Zopun'un memleketine ilişkin bu bilgiler dışında herhangi bir bilgiye yer verilmemektedir.

İbrahim Karakaş ile Müge Zopun'un evliliğinin üzerinden 15 gün geçmesinin ardından Karakaş'ın geçirdiği kalp krizi gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan Karakaş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.