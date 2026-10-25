Movsar Evloev kimdir? 20 maçlık yenilmezlik serisi Volkanovski karşısında bitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 24 Ekim 2026'da düzenlenen UFC 333'ün ana maçı tüy siklet unvanı için yapıldı. Şampiyon Alexander Volkanovski kemerini Movsar Evloev'e karşı korudu, Evloev de profesyonel kariyerindeki ilk yenilgiyi aldı.

Gecenin diğer unvan maçında Petr Yan, Merab Dvalishvili'yi hakemlerin oy birliğiyle yendi ve horoz siklet kemerini elinde tuttu.

MOVSAR EVLOEV VOLKANOVSKİ'YE YENİLDİ Mİ?

Movsar Evloev, UFC 333'te Alexander Volkanovski'ye yenildi ve tüy siklet şampiyonu olamadı. Kafese 20 galibiyet ve sıfır yenilgiyle çıkan Rus dövüşçünün serisi bu maçta sona erdi. Volkanovski ise maça 28 galibiyet, 4 yenilgilik bir kariyerle girmişti.

Evloev unvan maçına, Mart 2026'da Lerone Murphy'yi hakemlerin oy çokluğuyla yendiği eleme maçının ardından çıktı. UFC, iki sporcunun eşleşmesini Ağustos 2026'da açıklamıştı.

MOVSAR EVLOEV KİMDİR?

Movsar Evloev, UFC'nin tüy siklet (66 kilo) bölümünde dövüşen Rus karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu. Tam adı Movsar Magomedoviç Evloev. Grekoromen güreşte spor ustası unvanı aldı, 2014'te profesyonel oldu ve ilk maçını 25 Kasım 2014'te yaptı.

Rusya merkezli M-1 Global organizasyonunda 2017'de horoz siklet şampiyonu oldu. 2018'de UFC ile anlaştı. ABD'deki American Top Team salonunda çalışıyor.

MOVSAR EVLOEV KAÇ YAŞINDA?

Movsar Evloev 32 yaşında. 11 Şubat 1994'te doğdu, boyu 1,70.

MOVSAR EVLOEV NERELİ?

Movsar Evloev, Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nden. Bugün Sunzha adını taşıyan Ordzhonikidzevskaya'da doğdu. UFC kayıtlarında da Sunzha'dan dövüşen sporcu olarak geçiyor.

MOVSAR EVLOEV UFC'DE KİMLERİ YENDİ?

Movsar Evloev, UFC'deki ilk maçına 20 Nisan 2019'da çıktı ve Güney Koreli Choi Seung-woo'yu hakem kararıyla yendi. Sonraki yıllarda Mike Grundy, Nik Lentz, Hakeem Dawodu ve Dan Ige'yi geçti.

Mayıs 2023'te UFC 288'de Diego Lopes'i yendiği maç gecenin en iyi dövüşü seçildi. Ocak 2024'te Arnold Allen'ı, Aralık 2024'te eski horoz siklet şampiyonu Aljamain Sterling'i de puanla yendi. UFC 333 öncesindeki 20 galibiyetinin 13'ü hakem kararıyla geldi; 3 maçı nakavtla, 4 maçı rakibini teslim ettirerek kazandı.