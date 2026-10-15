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Mihraç Ural kimdir? Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural nereli?

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Mihraç Ural kimdir? Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural nereli?
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2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural, Suriye’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gelişmenin ardından Mihraç Ural’ın hayatı, yaşı ve memleketi yeniden gündeme geldi. Peki, Mihraç Ural kimdir? Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural nereli? Detaylar...

2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural, Suriye'de yakalandığına ilişkin haberlerle gündeme geldi. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre Ural, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından gözaltına alındı. Peki, Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural kimdir, kaç yaşında ve nereli?

REYHANLI SALDIRISI SANIĞI MİHRAÇ URAL KİMDİR?

Mihraç Ural, 1956 yılında Antakya'da doğdu. Yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunduğu sırada 1982 yılında Suriye'ye firar etti. Suriye'ye gittikten sonra, Esed ailesiyle akrabalığı bulunan eşi Malak Fadel aracılığıyla dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu.

Ural, Suriye'de edindiği imtiyazlar sayesinde varlıklı bir isim haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere çevre bölgelerde yaşayan halkın Suriye rejimine sempati duyması için faaliyetlerde bulundu.

Arap Baharı'nın ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından Ural, 2012 yılının başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi adlı örgütü harekete geçirdi. Aynı yıl oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

MİHRAÇ URAL'IN YARDIMCISI CEMAL TRABLUSİ DE YAKALANMIŞTI

Mihraç Ural'ın yardımcısı olarak bilinen Cemal Trablusi'nin de 4 Ekim'de Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yakalandığı açıklanmıştı.

Bakanlığın açıklamasına göre Trablusi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Trablusi'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun nerede ve ne zaman gerçekleştirildiği konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

MİHRAÇ URAL KAÇ YAŞINDA?

1956 doğumlu Mihraç Ural, 70 yaşındadır.

MİHRAÇ URAL NERELİ?

Mihraç Ural, 1956 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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