Merve Boluğur hamile mi?

Merve Boluğur da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İşte Merve Boluğur’un hamile olduğu iddialarına dair bilinenler.

MERVE BOLUĞUR HAMİLE Mİ?

Merve Boluğur’un hamile olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ünlü isim, hakkında çıkan iddialarla ilgili ne sosyal medya hesaplarından ne de basına yaptığı bir açıklamayla konuya değindi. Bu nedenle hamilelik iddiaları şu an için yalnızca sosyal medya yorumlarına dayanıyor.

İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Fotoğrafı gören bazı kullanıcılar, ünlü ismin karnının şişkin göründüğünü ileri sürerek hamile olabileceği yorumlarında bulundu.

MERVE BOLUĞUR’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Hayır, Merve Boluğur iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü isimden ya da yakın çevresinden konuya dair bir bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Merve Boluğur’un adı ilk kez hamilelik iddialarıyla anılmıyor. Ünlü isim, Ekim 2022’de DJ Mert Aydın ile evlendikten kısa bir süre sonra da paylaştığı fotoğraflar nedeniyle benzer yorumların hedefi olmuş, ancak o dönemde de iddialar doğrulanmamıştı.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987’de İstanbul’da doğdu. Model olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Boluğur, birçok dizi ve reklam filminde rol aldı. Ünlü isim, 2018 yılında kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kurdu, son yıllarda ise müzik çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.

MERVE BOLUĞUR’UN ÖZEL HAYATI

Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi; çift 2017’de boşandı. Boluğur, Ekim 2022’de DJ Mert Aydın ile dünya evine girdi, ancak bu evlilik de kısa sürede boşanmayla sonuçlandı.