Merve Boluğur evli mi, boşandı mı? Merve Boluğur kaç kere evlendi?

Merve Boluğur bugüne kadar iki kez evlendi ve her iki evliliği de boşanmayla sonuçlandı. Ünlü ismin kamuoyuna duyurulmuş güncel bir evliliği bulunmuyor. İşte Merve Boluğur’un evlilikleri ve özel hayatına dair bilinenler.

MERVE BOLUĞUR EVLİ Mİ?

Merve Boluğur’un bilinen güncel bir evliliği bulunmuyor. Ünlü isim, 2022’deki ikinci evliliğinin kısa sürede sona ermesinin ardından yeniden evlendiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

MERVE BOLUĞUR KAÇ KERE EVLENDİ?

Merve Boluğur iki kez evlendi. Ünlü isim ilk olarak şarkıcı Murat Dalkılıç ile, ikinci olarak ise DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturdu.

MURAT DALKILIÇ İLE EVLİLİĞİ

Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 24 Ağustos 2015’te İstanbul’da görkemli bir törenle evlendi. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2017 yılında boşanmayla sonlandırdı.

MERT AYDIN İLE EVLİLİĞİ

Merve Boluğur, DJ Mert Aydın’dan aldığı evlilik teklifini kabul ettikten sonra 2 Ekim 2022’de Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle ikinci kez dünya evine girdi. Ancak bu evlilik yalnızca 53 gün sürdü. Fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çift, Kasım 2022’de tek celsede boşandı. Mert Aydın ise Ekim 2025’te Fatma Savk ile evlendi.

MERVE BOLUĞUR ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENECEK Mİ?

Merve Boluğur, bir röportajında boşandığında kendini başarısız hissettiğini, çocuk sahibi olmayı istediği için üçüncü kez evlenebileceğini söylemişti. Ancak ünlü isimden yeni bir evlilik planına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

GEÇMİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Merve Boluğur, Ekim 2026’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmişiyle ilgili konuşmak istemediğini, o dönemin kendisi için kapandığını belirtmiş ve artık eski ilişkileri üzerinden anılmak istemediğini vurgulamıştı.

MERVE BOLUĞUR HAMİLE Mİ?

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın ardından Merve Boluğur’un hamile olduğu iddia edildi. Ancak söz konusu fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmiyor ve Boluğur da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hamilelik iddialarına dair net bir bilgi bulunmuyor.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987’de İstanbul’da doğdu. Modellikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Boluğur, birçok dizi ve reklam filminde rol aldı. 2018’de kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran ünlü isim, son yıllarda müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.