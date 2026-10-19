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Başrollerinde Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Mercan Köşk dizisinin ekran macerası sona erdi. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 7. bölümüyle final yapacağına ilişkin iddialar, yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte kesinlik kazandı. Peki, Mercan Köşk neden final yaptı? Mercan Köşk bitti mi? Detaylar haberimizde.

MERCAN KÖŞK BİTTİ Mİ?

Mercan Köşk dizisi, ATV’de yayınlanan 7. bölümüyle birlikte ekranlara veda etti. Dizinin final yapacağına ilişkin iddialar, bölüm fragmanlarında herhangi bir final detayına yer verilmemesi nedeniyle gündeme gelmişti. Sosyal medya platformlarında da dizinin 7. bölümde sona ereceği öne sürülmüştü.

Son yayınlanan yayınlanan bölümde final yapılacağının belirtilmesiyle birlikte Mercan Köşk dizisinin ekran macerası sona erdi. Böylece dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı kesinleşti.

MERCAN KÖŞK NEDEN FİNAL YAPTI?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mercan Köşk dizisinin final kararında reyting sonuçları etkili oldu. Reytinglerde beklentileri karşılayamadığı belirtilen dizi, bu nedenle 7. bölümüyle final yaptı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Mercan Köşk, alınan karar doğrultusunda yayın hayatını tamamladı.