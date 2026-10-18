Mercan Köşk final mi yaptı, bitti mi, Mercan Köşk neden final yaptı?

Mercan Köşk bitti mi sorusunun yanıtı netleşti. Sosyal medyada bir süredir dizinin 7. bölümüyle final yapacağı iddia ediliyordu ve yayınlanan bölümle birlikte bu bilgi kesinlik kazandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin final kararında reytinglerin beklentileri karşılamaması etkili oldu. Bu kararla birlikte Mercan Köşk'ün yeni bölümleri yayınlanmayacak. Mercan Köşk son bölümde neler oldu? Tüm detaylar haberimizde…

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPTI?

Evet. ATV'nin dizisi Mercan Köşk, 7. bölümüyle final yaptı. Dizinin hafta boyunca yayınlanan fragmanlarında final kararına ilişkin bir bilgi yer almasa da bölümün yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekranlara veda ettiği netlik kazandı. Böylece Mercan Köşk, kısa bir yayın sürecinin ardından hikâyesini tamamlamış oldu.

MERCAN KÖŞK BİTTİ Mİ?

Mercan Köşk, 7. bölümle birlikte yayın hayatını noktaladı. Dizinin yeni bölümleri çekilmeyecek ve ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Dizinin geçmiş bölümlerine ise ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

MERCAN KÖŞK NEDEN FİNAL YAPTI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mercan Köşk, reytinglerde beklentileri karşılayamadı. Dizinin final kararında, yayınlandığı süre boyunca beklenen izlenme oranlarına ulaşamamasının belirleyici olduğu belirtildi. Kanal ya da yapım şirketi cephesinden final kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.