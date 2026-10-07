Mercan Köşk final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi neden final yapıyor? Mercan Köşk kaçıncı bölümde bitecek?

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Mercan Köşk dizisi için final kararı gündeme geldi. Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın reyting performansı nedeniyle yayın hayatına erken veda edeceği konuşulurken, izleyiciler “ Mercan Köşk final mi yapıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Dizinin neden final yaptığı ve Mercan Köşk'ün kaçıncı bölümde ekrana veda edeceği de araştırılan konular arasında yer alıyor.

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet. ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisi final yapıyor. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizinin yayın hayatı 7. bölümle birlikte sona erecek.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Mercan Köşk, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı için final kararı aldı. ATV ekranlarında yeni sezonda başlayan yapımlardan biri olan dizinin reyting performansı beklentilerin altında kalınca kanal yönetimi diziyi erken final kararıyla sonlandırdı. Daha önce final iddialarını oyuncu Mehmet Özgür, “Kulağınıza gelen şeyler yalan!” sözleriyle yalanlamıştı.

MERCAN KÖŞK KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Mercan Köşk, 7. bölümüyle final yapacak. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerinde yer aldığı dizi, yayınlanacak son bölümünün ardından ekran macerasını tamamlayacak.