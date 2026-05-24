Memleket Partisi kapandı mı, Memleket Partisi ne zaman kapatıldı?

Türk siyasetinde dikkat çeken partiler arasında bulunan Memleket Partisi hakkında ortaya atılan kapanma iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle “Memleket Partisi kapandı mı?” ve “Memleket Partisi ne zaman kapatıldı?” soruları arama motorlarında trend olurken, partiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI?

Türkiye siyasi tarihinde taşları yerinden oynatan büyük değişimlerin yankısı 2026 yılında da devam ediyor. 2021 yılında "Mavi Hareketi" ile yola çıkan ve kısa sürede Türk siyasetinde kendine önemli bir yer edinen Memleket Partisi, aldığı radikal kararla siyaset sahnesine veda etti. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Memleket Partisi kapandı mı, kurucusu Muharrem İnce şu an nerede?" sorularının tüm hukuki ve siyasi detaylarını sizler için derledik.

Evet, Memleket Partisi resmen kapatılmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce liderliğinde büyük iddialarla kurulan parti, yaklaşık 4 yıllık siyasi ömrünü tamamlayarak 22 Temmuz 2025 tarihinde tüzel kişiliğine son verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faal siyasi partiler sicilinde an itibarıyla "Memleket Partisi" adında aktif bir amblem ve tüzel kişilik yer almıyor.

TARİHİ KONGREDE "KİLİT VURMA" KARARI: 220 DELEGE 'EVET' DEDİ

Partiyi fesih sürecine götüren kırılma noktası, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kurultay oldu. 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde bir araya gelen kongrede, partinin geleceği oylandı.

• Ezici Çoğunluk: Kurultaya katılan 277 delegenin 220'si partinin kapatılması yönünde oy kullandı.

• CHP'ye Katılım Çağrısı: Kongre döneminde partiye vekaleten başkanlık eden Asuman Ali Güven, kapanış konuşmasında "Ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" diyerek tabana net bir adres gösterdi.