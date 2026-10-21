Matvey Kislyak kimdir? Galatasaray maçlarının bildirimini açan Rus orta saha

CSKA Moskova'nın orta sahası Matvey Kislyak, Dinamo Moskova maçının ardından Rus gazetecilerin Galatasaray sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki oyuncu, bu yaz Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a geçen milli takım arkadaşı Aleksey Batrakov'u yakından takip ettiğini anlattı.

MATVEY KISLYAK GALATASARAY HAKKINDA NE DEDİ?

Matvey Kislyak, Batrakov'un her maçını izlediğini ve Galatasaray maçlarının bildirimlerini bile açtığını söyledi. Batrakov'un Barcelona'ya attığı golde ne hissettiği sorulunca özel bir şey hissetmediğini, herkes gibi sevindiğini söyledi. İkisini aynı takımda görmek isteyenler hakkındaki soruya ise net bir cevap vermedi: herkesin istediğini söyleyebileceğini, ne olacaksa onun olacağını belirtti.

Kislyak 8 Ekim'de de Rus basınına konuşmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın Galatasaray için büyük bir avantaj olduğunu, Batrakov'un transferinin de onun için ileri bir adım olduğunu söylemişti. Fotomaç'ın haberine göre Okan Buruk ve kulübün scout ekibi oyuncu hakkında olumlu rapor verdi, Galatasaray devre arası için CSKA ile görüşmeye hazırlanıyor.

MATVEY KISLYAK KİMDİR?

Matvey Kislyak, CSKA Moskova'da forma giyen Rus futbolcu. Tam adı Matvey Alekseyeviç Kislyak. Futbola Moskova'daki Çertanovo akademisinde başladı; dokuz yaşında bir turnuvanın ardından bu akademiye davet edildi. Yaklaşık beş yıl sonra CSKA altyapısına geçti.

CSKA A takımındaki ilk maçına 26 Temmuz 2023'te, 18. doğum gününde çıktı. Rusya Kupası'nda Orenburg'u 6-0 yendikleri o maçta gol de attı. Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçı 24 Eylül 2023'te Rostov karşısındaydı; 3-3 biten karşılaşmada 90. dakikada oyuna girdi. CSKA ile 2024-25 sezonunda Rusya Kupası'nı kazandı.

MATVEY KISLYAK KAÇ YAŞINDA?

Matvey Kislyak 21 yaşında. 26 Temmuz 2005'te doğdu.

MATVEY KISLYAK NERELİ?

Matvey Kislyak Rus. Rusya'nın Belgorod bölgesine bağlı Stary Oskol kentinde doğdu.

MATVEY KISLYAK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Matvey Kislyak asıl olarak merkez orta sahada oynuyor. Gerektiğinde ön libero ya da daha ileride, ofansif orta saha olarak da görev alabiliyor. CSKA'da 31 numaralı formayı giyiyor.

MATVEY KISLYAK MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Matvey Kislyak, Rusya'nın genç milli takımlarında oynadıktan sonra 2025'te A Milli Takım'a çağrıldı. Batrakov'la tanışıklıkları da milli takımdan geliyor. Rusya ümit milli takımındaki ilk maçına ise 17 Kasım 2022'de Belarus karşısında çıkmıştı.