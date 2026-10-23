Martı TAG yasal mı, Martı TAG yasak mı, serbest mi?

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Taksi odalarının haksız rekabet iddiasıyla açtığı davayı esastan inceleyen 14. Bölge Adliye Mahkemesi, kanunla yasaklanmayan bir ticari faaliyetin yargı kararıyla engellenemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, mevzuattaki boşluğun yargı kararıyla değil, yeni bir yasal düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Martı TAG kararına dair bilinmesi gerekenler.

MARTI TAG YASAK MI?

14. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına göre paylaşımlı yolculuk sistemi, mevcut mevzuat kapsamında mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamaz. Mahkeme, kanunla yasaklanmamış bir ticari faaliyetin yargı yoluyla engellenmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti. Bu karar, taksi odalarının Martı TAG’ın faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik talebinin bu aşamada karşılık bulmadığı anlamına geliyor.

MARTI TAG YASAL MI, SERBEST Mİ?

Mahkeme, Martı TAG’ın faaliyetinin anayasal bir hak olan girişim özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kararda, bir ticari faaliyetin yasaklanmasının ya da ruhsat ve izne bağlanmasının kanun koyucunun ve yetkili idari makamların görev alanında olduğu vurgulandı. Ancak bu karar, paylaşımlı yolculuğu düzenleyen özel bir yasal çerçevenin oluştuğu anlamına gelmiyor; mahkeme de bu alandaki mevzuat boşluğuna dikkat çekti.

DAVAYI KİMLER AÇMIŞTI?

Dava, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası başta olmak üzere çok sayıda taksi odası tarafından açılmıştı. Taksi odaları, Martı TAG’ın faaliyetlerinin haksız rekabet oluşturduğunu öne sürüyordu.

MAHKEMEDEN YENİ YASAL DÜZENLEME VURGUSU

Kararda, teknolojik gelişmelerin ve kent içi ulaşımdaki değişimlerin yeni mevzuat ihtiyacını beraberinde getirdiği belirtildi. Mahkeme, bu alandaki düzenlemelerin yapılmasının yasa koyucunun sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağını yineledi. Bu nedenle paylaşımlı yolculuk sistemlerinin geleceğinin, ilerleyen dönemde yapılabilecek yasal düzenlemelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

MARTI TAG KURUCUSU ÖKTEM’DEN AÇIKLAMA

Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın ardından yaptığı açıklamada süreç boyunca hukuka ve haklılıklarına güvendiklerini söyledi. Kendilerine destek veren kullanıcılara teşekkür eden Öktem, Martı TAG’ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

KARAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı tarafların başvurabileceği kanun yolları bulunabiliyor. Taksi odalarının kararı Yargıtay’a taşıyıp taşımayacağı ve sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği merak konusu. Hukuki sürecin kesin sonucu, olası üst yargı incelemesinin ardından netlik kazanacak.

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG, Martı’nın geliştirdiği ve aynı yöne giden sürücü ile yolcuları dijital platform üzerinden buluşturan bir paylaşımlı yolculuk uygulaması. Uygulama, faaliyete başladığı günden bu yana özellikle taksicilerle hukuki ve idari anlaşmazlıkların merkezinde yer alıyor.