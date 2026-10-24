Marmaray Ataköy SON DAKİKA! Ataköy Marmaray'da intihar mı oldu, kimliği açıklandı mı?

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İstanbul'da Marmaray'ın Florya Akvaryum istasyonunda yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikmeler meydana geldi. Marmaray yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yolcuları bilgilendirdi. Seferlerde yaşanan aksamanın ardından “Marmaray Ataköy son dakika” ve “Ataköy Marmaray'da intihar mı oldu?” soruları gündeme geldi.

MARMARAY ATAKÖY SON DAKİKA!

Marmaray'ın Florya Akvaryum istasyonunda 24 Ekim Cumartesi günü intihar girişimi yaşandığı bildirildi. Olayın ardından Marmaray seferlerinde gecikmeler meydana gelirken, Marmaray yönetimi konuya ilişkin resmî sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.

Yolculara yönelik yapılan açıklamada, Florya Akvaryum istasyonunda yaşanan olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ATAKÖY MARMARAY'DA İNTİHAR MI OLDU?

Marmaray seferlerindeki gecikmelerin ardından Ataköy Marmaray istasyonunda intihar yaşanıp yaşanmadığı araştırılmaya başlandı. Ancak paylaşılan resmî açıklamada olayın Ataköy istasyonunda değil, Florya Akvaryum istasyonunda meydana geldiği bildirildi.

Olayın ardından seferlerde yaşanan gecikmelere ilişkin bilgilendirme yapılırken, açıklamada olayın ayrıntılarına yönelik başka bir bilgiye yer verilmedi.

MARMARAY'DAN 'ÜZÜCÜ OLAY' AÇIKLAMASI

Marmaray'ın resmî sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Yolcularımız,

Florya Akvaryum istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımıza önemle duyurulur.”

Marmaray yönetiminin açıklamasında olayın ayrıntıları paylaşılmazken, seferlerde gecikmeler yaşandığı bilgisi yolculara duyuruldu.

MARMARAY SEFERLERİNDE NEDEN GECİKME YAŞANIYOR?

24 Ekim Cumartesi günü Florya Akvaryum istasyonunda yaşanan olayın ardından Marmaray seferlerinde gecikmeler meydana geldi. Marmaray yönetimi, gecikmelerin nedenine ilişkin açıklamasında istasyonda yaşanan olaya işaret etti.

Marmaray yönetimi, daha önce istasyonlarda yaşanan intihar ve intihar girişimi vakalarının ardından yaptığı duyurularda da “üzücü olay” ifadesini kullanmıştı. Ekim ayında Sirkeci ve Erenköy istasyonlarında yaşanan intihar vakalarının ardından da seferlerde aksamalar meydana gelmiş ve benzer açıklamalar yapılmıştı.