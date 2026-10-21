Lukáš Provod kimdir? Lukáš Provod kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag'ı ilk 11 dakikada 2-0 geride bırakmıştı. Çek ekibini maça döndüren gol 15. dakikada Lukáš Provod'dan geldi. 20 Ekim 2026 akşamı oynanan karşılaşma, Pavel Kacor'un 90. dakikadaki golüyle 2-2 bitti.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 4. dakikada Oğuz Aydın attı, Mason Greenwood da 11. dakikada farkı ikiye çıkardı. Provod sadece dört dakika sonra skoru 2-1'e getirdi. Maç uzun süre bu skorla sürdü ve son sözü, normal sürenin son dakikasında ağları sarsan Kacor söyledi.

LUKÁŠ PROVOD KİMDİR?

Lukáš Provod, Slavia Prag'da 17 numaralı formayı giyen Çek futbolcu. Sol ayaklı oyuncu daha çok sol kanatta ve orta sahada oynuyor, gerektiğinde sol bekte ya da ikinci forvet olarak da görev alabiliyor.

Çekya milli takımının da oyuncusu. A milli takımdaki ilk maçına 4 Eylül 2020'de Slovakya karşısında, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktı; Çekya o maçı 3-1 kazandı.

LUKÁŠ PROVOD KAÇ YAŞINDA?

Lukáš Provod 23 Ekim 1996 doğumlu ve 29 yaşında. Fenerbahçe ağlarını havalandırdığı maçtan üç gün sonra, 23 Ekim 2026 Cuma günü 30 yaşına girecek.

LUKÁŠ PROVOD NERELİ?

Lukáš Provod, Çekya'nın batısındaki Plzen şehrinde doğdu. Futbola da kentin kulübü Viktoria Plzen'in altyapısında başladı.

LUKÁŠ PROVOD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lukáš Provod, Viktoria Plzen'in A takımında hiç resmi maça çıkmadı. Kulüp onu önce iki sezon için ikinci lig ekibi Baník Sokolov'a kiraladı. 2018-2019 sezonunda kiralık olarak gittiği Dynamo Ceské Budejovice'de ilk 11'in değişmez ismi oldu ve takımın birinci lige çıkışında pay sahibi oldu.

Slavia Prag, onu 3 Eylül 2019'da, Brescia'ya giden Jaromír Zmrhal'ın yerine kadrosuna kattı. Provod 2019'un geri kalanını Slavia'da kiralık oynadı, kış döneminde transfer kesinleşti. O günden bu yana aynı formayı giyiyor.

LUKÁŠ PROVOD EURO 2024'TE GOL ATTI MI?

Lukáš Provod EURO 2024'te gol attı: 18 Haziran 2024'te Leipzig'de oynanan Portekiz-Çekya maçında 62. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu, Çekya'nın turnuvadaki ilk golüydü ama Portekiz maçı 2-1 kazandı.

Üç yıl önce ise şansı yaver gitmemişti; ciddi bir diz sakatlığı yüzünden EURO 2020 kadrosuna alınamadı.