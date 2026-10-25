Leonardo Balerdi kimdir? Napoli'ye iki gol atan Roma stoperi Marseille'in kaptanıydı

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Leonardo Balerdi, Napoli deplasmanına yedek kulübesinde başladı. Roma'nın Arjantinli stoperi oyuna 58. dakikada girdi, ardından iki gol attı ve 24 Ekim 2026'da Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan Serie A 8. hafta maçı 3-3 bitti.

Napoli'nin gollerini Anguissa ve iki kez McTominay attı. Roma'nın ilk golü Soulé'den geldi. Napoli teknik direktörü Massimiliano Allegri itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

LEONARDO BALERDİ NAPOLİ'YE KAÇ GOL ATTI?

Leonardo Balerdi, Napoli'ye iki gol attı. Roma 2-1 gerideyken 74. dakikada ceza sahasında seken topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. Napoli 83. dakikada McTominay'ın ikinci golüyle yeniden öne geçti.

Eşitlik bu kez de Balerdi'den geldi. 89. dakikada Wesley'nin ortasında kafayı vurdu ve skoru 3-3'e getirdi. Bu maç, Arjantinli savunmacının İtalya'da iki gol attığı ilk maç oldu.

LEONARDO BALERDİ KİMDİR?

Leonardo Balerdi, Roma'da oynayan Arjantinli stoper. Tam adı Leonardo Julián Balerdi Rosa. Boca Juniors altyapısında savunmanın önünde orta saha olarak başladı, sonra stopere geçti. 2020'den 2026'ya kadar Olympique de Marseille formasıyla 190'dan fazla maça çıktı ve Fransız kulübünün kaptanı oldu.

LEONARDO BALERDİ KAÇ YAŞINDA?

Leonardo Balerdi 27 yaşında. 26 Ocak 1999'da doğdu.

LEONARDO BALERDİ NERELİ?

Leonardo Balerdi, Arjantin'in San Luis eyaletindeki Villa Mercedes kentinde doğdu. Futbola memleketinin kulübü Sportivo Pueyrredón'da başladı, 14 yaşındayken Boca Juniors'a gitti.

LEONARDO BALERDİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Leonardo Balerdi, A takım kariyerine Boca Juniors'ta başladı. Arjantin birinci liginde ilk maçına Huracán karşısında çıktı ve Boca formasıyla beş lig maçı oynadı. Ocak 2019'da Borussia Dortmund'a transfer oldu. Bundesliga'daki ilk maçında 7 Aralık 2019'da Fortuna Düsseldorf karşısında 78. dakikada Lukasz Piszczek'in yerine oyuna girdi.

Dortmund'da daha çok ikinci takımda oynayan Balerdi, 2020 yazında kiralık olarak Marseille'e gitti. Fransız kulübü onu 2021'de bonservisiyle aldı ve sözleşmesini sonradan 2028'e kadar uzattı. Stoper, 30 Ağustos 2026'da bir sezonluk kiralık olarak Roma'ya geçti. Anlaşmada Roma'nın satın alma opsiyonu var.

LEONARDO BALERDİ ARJANTİN MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Leonardo Balerdi, Arjantin A Milli Takımı'nda oynadı; ilk maçına 10 Eylül 2019'da Meksika'yla yapılan özel maçta çıktı. İlk resmi maçı ise 2024'te Venezuela'yla 1-1 biten Dünya Kupası eleme maçıydı.

Lionel Scaloni'yle yolu 2018'de kesişti: Scaloni'nin çalıştırdığı ve L'Alcudia turnuvasını kazanan 20 yaş altı takımındaydı. Scaloni onu 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosuna da aldı. Balerdi, turnuvadan önce Haziran 2026'da kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktı.