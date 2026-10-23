Lawrence Visser kimdir? Trabzonspor-Hearts maçının Belçikalı hakemi hangi maçları yönetti?

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Lawrence Visser ile Hearts'ın teknik direktörü Wouter Vrancken'in yolu, Papara Park'tan önce Belçika'da en az üç kez kesişmişti. Üçünde de maçtan sonra en çok konuşulan isim hakemdi. Belçikalı hakem, 22 Ekim 2026 akşamı Trabzonspor'un Hearts'ı 2-0 yendiği UEFA Konferans Ligi maçını yönetti.

Visser'in ekibinde yardımcı hakem olarak Ruben Wyns ile Mathias Hillaert, dördüncü hakem olarak Bert Verbeke vardı. VAR'da Jan Boterberg, AVAR'da Michiel Allaerts görev yaptı.

LAWRENCE VISSER TRABZONSPOR-HEARTS MAÇINDA NE KARAR VERDİ?

Lawrence Visser, Trabzonspor-Hearts maçında ev sahibi takımın lehine penaltı verdi ve Trabzonspor'dan Cabral'ı ikinci sarı karttan oyundan attı. Penaltı, Franculino ile Magnusson arasındaki pozisyonda çalındı; topun başına geçen Mohamed Salah golü attı. Trabzonspor'un ikinci golü Franculino'dan geldi.

Visser kartlarını erken çıkardı: 9. dakikada Cabral'a, 11. dakikada Miller'a benzer fauller için sarı kart gösterdi. 14. dakikadaki bir pozisyonda VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika 45 saniye sürdü ve Salah'ın atak başında ofsaytta olduğu görüldü. Eski hakem Mustafa Çulcu, A Spor'daki yazısında penaltı ve kırmızı kart kararlarını doğru buldu, Samet Akaydın'a gösterilen sarı kartı ise eleştirdi.

LAWRENCE VISSER KİMDİR?

Lawrence Visser, Belçika Futbol Federasyonu'na bağlı bir futbol hakemi. 2017'den beri FIFA listesinde ve UEFA'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında görev alıyor. Belçika birinci liginde ilk maçını 16 Ağustos 2014'te KV Oostende ile KV Mechelen arasında yönetti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı 28 Eylül 2021'de Real Madrid ile Sheriff Tiraspol arasındaydı. Moldova ekibi o gece İspanya devini 2-1 yendi.

LAWRENCE VISSER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Lawrence Visser, Türk takımlarının Avrupa maçlarında daha önce de düdük çaldı. 7 Kasım 2024'te Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçını o yönetti. Trabzonspor maçından bir hafta önce de Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı 3-2 yendiği Avrupa Ligi maçının hakemiydi.

Belçika'da adı en çok Şubat 2025'teki Club Brugge-Standard maçıyla gündeme geldi. Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe maçtan sonra soyunma odalarının bulunduğu koridorda Visser'e sert tepki gösterdi. Verhaeghe birkaç gün sonra özür diledi ve disiplin kurulunda savunma vermek zorunda kaldı.

LAWRENCE VISSER İLE WOUTER VRANCKEN ARASINDA NE YAŞANDI?

Lawrence Visser, Wouter Vrancken'in çalıştırdığı takımların en az üç maçında tartışılan kararlar verdi. 2020'de Vrancken'in KV Mechelen'i Beerschot'a 3-2 yenildi. Visser o maçta Mechelen'den Aster Vranckx'i kırmızı kartla oyundan attı, teknik ekipten iki kişiyi de tribüne gönderdi.

2023'teki Genk-Club Brugge maçında (3-1) Genk'in başındaki Vrancken'i iki sarı kartla tribüne yolladı. Vrancken ikinci sarı kartı, verilen bir karar hakkında açıklama istediği için gördü.

Eylül 2025'te Genk, Vrancken'in Sint-Truiden'ini 2-1 yendi. Visser, VAR incelemesinin ardından Sint-Truiden'den Keisuke Goto'nun golünü iptal etti ve Rein Van Helden'e kırmızı kart gösterdi. Vrancken maçtan sonra Visser ile üç yardımcısının önemli pozisyonları görmediğini söyledi.

LAWRENCE VISSER SÜPER LİG'DE GÖREV ALDI MI?

Lawrence Visser, Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı. 14 Mart 2025'te Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta ve ertesi gün Gaziantep FK'nin Kayserispor'u 1-0 geçtiği maçta VAR odasındaydı.