Barcelona formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Lamine Yamal’ın ailesinin kökeni ve dini inancı merak ediliyor. Fas asıllı bir babaya ve Ekvator Gineli bir anneye sahip olan genç futbolcunun kişisel yaşamına ilişkin sorular arasında Lamine Yamal’ın aslen nereli olduğu, Müslüman olup olmadığı ve annesinin dini inancı da yer alıyor. Peki, Lamine Yamal aslen nereli? Yamal Müslüman mı, dini nedir? Detaylar...

LAMİNE YAMAL ASLEN NERELİ?

Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007’de İspanya’nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya geldi. Babası Fas kökenli, annesi ise Ekvator Gineli olan genç futbolcu, aile kökenleri bakımından iki farklı ülkeyle bağlantılı bir geçmişe sahip.

Futbol kariyerine Barcelona’nın dünyaca ünlü altyapısı La Masia’da başlayan Yamal, kısa sürede A takıma yükseldi. Genç yaşta gösterdiği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Yamal, henüz 16 yaşındayken İspanya A Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak tarihe geçti. İspanya adına gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti. Barcelona ve İspanya Milli Takımı formalarıyla öne çıkan genç oyuncunun aile kökenleri de futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor.

YAMAL MÜSLÜMAN MI DİNİ NEDİR?

Lamine Yamal’ın dini inancı hakkında kamuoyuna yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor. Babasının Fas kökenli olması nedeniyle genç futbolcunun dini inancı da merak konusu oluyor. Ancak aile kökeni, tek başına bir kişinin dini inancını belirlemek için yeterli değil.

Yamal’ın Müslüman olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığından, genç futbolcunun dini hakkında doğrulanmış bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle Lamine Yamal’ın inancına ilişkin değerlendirmelerde, kendisinin yaptığı açıklamalar ile doğrulanmış bilgiler arasındaki ayrımın gözetilmesi gerekiyor.

LAMİNE YAMAL'IN ANNESİ MÜSLÜMAN MI?

Lamine Yamal’ın annesi Ekvator Gineli. Annesinin dini inancına ilişkin ise kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Lamine Yamal’ın annesinin Müslüman olup olmadığı konusunda doğrulanmış bir yanıt vermek mümkün değil.

Genç futbolcunun annesinin Ekvator Gineli olması, dini inancını tek başına ortaya koymuyor. Annesinin dini hakkında kamuoyuna yansımış kesin bir bilgi bulunmadığı için bu konuda herhangi bir çıkarım yapmak doğru olmaz.