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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirmesiyle kredi faizlerinin seyri gündeme geldi. Faiz kararının ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde nasıl bir değişiklik yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Kredi faizleri düşecek mi? Bankaların faizleri düşecek mi? Detaylar...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi. Politika faizindeki 1 puanlık indirimin ardından kredi faizlerinin nasıl etkileneceği gündeme geldi.

Ancak bankaların uyguladığı kredi faizleri yalnızca politika faizine bağlı olarak belirlenmiyor. Bankaların kaynak maliyetleri, likidite koşulları, risk değerlendirmeleri, vade yapısı ve piyasa beklentileri de kredi faizlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine aynı oranda yansıması beklenmiyor. Alınan kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde belirgin bir ucuzlama beklenmiyor.

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 36'YA İNDİRDİ

TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayındaki toplantısında politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya düşürdü.

Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirdi. Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit bırakmıştı.

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM

Politika faizindeki indirimin ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki faiz oranları da gündeme geldi. Ancak Merkez Bankasının faiz kararının bankaların kredi faizlerine otomatik olarak aynı ölçüde yansıması söz konusu değil.

Bankaların kaynak maliyetleri, likidite koşulları, risk değerlendirmeleri, vade yapısı ve piyasa beklentileri kredi faizlerinin belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle politika faizinde yapılan 1 puanlık indirim sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde belirgin bir ucuzlama beklenmiyor.

BANKALARIN FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

TCMB'nin politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirmesi, bankaların müşterilerine uyguladığı faiz oranlarının da aynı oranda düşeceği anlamına gelmiyor. Kredi ve mevduat faizleri; bankaların kaynak maliyetleri, likidite koşulları, risk değerlendirmeleri, vade yapısı ve piyasa beklentileri gibi farklı unsurlardan etkileniyor.

Bu nedenle politika faizindeki değişiklik ile bankaların uyguladığı faiz oranları arasında otomatik ve aynı ölçüde bir düşüş bulunmuyor. Ekim ayındaki faiz indiriminin ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde belirgin bir ucuzlama beklenmiyor.