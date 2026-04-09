Türkiye’nin kadın stand-up sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Tuba Ulu, sahnede sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınarak gündeme oturdu. Peki, komedyen Tuba Ulu kimdir? Tuba Ulu neden gözaltına alındı, ne dedi? Detaylar...

KOMEDYEN TUBA ULU KİMDİR?

Komedyen Tuba Ulu, Türkiye’nin son yıllarda öne çıkan kadın stand-up sanatçılarından biridir. 1 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Ulu, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Sanatçı, sahne performansları ve dijital içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nde devam eden Tuba Ulu, burada kazandığı görsel algı ve estetik anlayışı, sahne sunumlarına da taşımıştır.

Tuba Ulu, komedi dünyasına adım atmadan önce uzun yıllar reklamcılık sektöründe çalışmıştır. Bu dönemde edindiği iletişim ve sunum becerileri, stand-up kariyerinde kendisine önemli bir avantaj sağlamıştır. Özellikle “Lady Malumat” isimli stand-up gösterisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Ulu, mizah anlayışını gündelik hayat ve tarih temaları üzerinden kurarak kendine özgü bir stil geliştirmiştir.

TUBA ULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Komedyen Tuba Ulu, gözaltına alınma gerekçesi olarak sahne aldığı bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler gösterilmiştir. Gösterisinde sarf ettiği “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” sözleri, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara yol açmıştır.