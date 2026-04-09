Komedyen Tuba Ulu kimdir? Tuba Ulu neden gözaltına alındı, ne dedi?

Kadın stand-up komedyen Tuba Ulu, sahnede sarf ettiği bir ifade nedeniyle emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik esprili yorumları, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara yol açtı. Peki, Komedyen Tuba Ulu kimdir? Tuba Ulu neden gözaltına alındı, ne dedi? Detaylar haberimizde.

KOMEDYEN TUBA ULU KİMDİR?

Komedyen Tuba Ulu, Türkiye’nin son yıllarda öne çıkan kadın stand-up sanatçılarından biridir. 1 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Ulu, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Sanatçı, sahne performansları ve dijital içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nde devam eden Tuba Ulu, burada kazandığı görsel algı ve estetik anlayışı, sahne sunumlarına da taşımıştır.

Tuba Ulu, komedi dünyasına adım atmadan önce uzun yıllar reklamcılık sektöründe çalışmıştır. Bu dönemde edindiği iletişim ve sunum becerileri, stand-up kariyerinde kendisine önemli bir avantaj sağlamıştır. Özellikle “Lady Malumat” isimli stand-up gösterisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Ulu, mizah anlayışını gündelik hayat ve tarih temaları üzerinden kurarak kendine özgü bir stil geliştirmiştir.

TUBA ULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Komedyen Tuba Ulu, gözaltına alınma gerekçesi olarak sahne aldığı bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler gösterilmiştir. Gösterisinde sarf ettiği “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” sözleri, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara yol açmıştır.

Dilara Yıldız
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Haberler.com
500

Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri

Uzak Şehir'in Alya'sı da gözaltı listesinde! İşte ilk açıklaması
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi