Kışlasız bedelli askerlik çıkacak mı? SON DAKİKA! Bedelli askerlik kışla şartı kalkacak mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bedelli askerlik sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddialar, askerlik çağındaki gençlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılarak kışlaya gitmeden bedelli askerlik yapılmasını sağlayacak bir modelin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak ediliyor. Peki, kışlasız bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik kışla şartı kalkacak mı? Detaylar...

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Kışlasız bedelli askerlik modelinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, özellikle çalışan ve askerlik yükümlülüğünü bedelli askerlik kapsamında yerine getirmek isteyen gençler tarafından araştırılıyor. Bu modelle ilgili gündeme gelen iddialarda, bedelli askerlik yapan yükümlülerin 28 günlük temel askerlik eğitiminden muaf tutulabileceği öne sürülüyor.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda, kışlasız bedelli askerlik uygulamasına geçilmesine ilişkin alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından daha önce yapılan açıklamalarda da 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma veya taslağın bulunmadığı ifade edilmişti.

Mevcut düzenlemede bedelli askerlikten yararlanan yükümlülerin, belirlenen bedeli ödemelerinin ardından 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlamaları gerekiyor. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece kışlasız bedelli askerlik uygulaması mevcut sistemin bir parçası değil.

Kışlasız bedelli askerlik konusunda yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise Milli Savunma Bakanlığının yapacağı resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KIŞLA ŞARTI KALKACAK MI?

Bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Kışlasız askerlik modelinin gündeme gelmesiyle birlikte, yükümlülerin temel eğitim sürecine katılmadan askerlik görevlerini tamamlayabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından daha önce yapılan açıklamalarda, 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışma veya taslak bulunmadığı belirtilmişti. Dolayısıyla kışla şartının kaldırıldığına ya da bedelli askerlik uygulamasının bu yönde değiştirildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

Mevcut uygulamada bedelli askerlikten yararlanan yükümlüler, belirlenen ücreti ödedikten sonra 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlamakla yükümlü. Kışla şartının kaldırılabilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Konuya ilişkin olası değişikliklerin kapsamı ve yürürlük tarihi ise ancak resmi açıklamayla kesinleşebilecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE 28 GÜN KALKIYOR MU?

Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddialar, mevcut uygulamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından daha önce yapılan açıklamalarda, 28 günlük eğitimin kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışma veya taslak bulunmadığı bildirilmişti.

Bu açıklamalar doğrultusunda, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim şartının kaldırıldığına ilişkin resmi bir değişiklik bulunmuyor. Mevcut sistemde bedelli askerlik hakkından yararlanan yükümlülerin, belirlenen bedeli ödemelerinin yanı sıra temel askerlik eğitimini de tamamlamaları gerekiyor.

Eğitim süresinin kaldırılması veya kışlasız bedelli askerlik modeline geçilmesi konusunda yeni bir karar açıklanmadığı için 28 günlük temel eğitim şartı geçerliliğini koruyor. Uygulamanın geleceğine ilişkin kesin bilgi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Kışlasız bedelli askerlik, bedelli askerlikten yararlanan yükümlülerin kışlada 28 günlük temel askerlik eğitimine katılmadan askerlik yükümlülüklerini yerine getirmelerini öngören model olarak gündeme geliyor. Bu modelin hayata geçirilmesi durumunda, mevcut uygulamadaki temel eğitim şartının değiştirilmesi gerekecek.

Özellikle çalışan gençlerin gündeminde yer alan kışlasız bedelli askerlik, 28 günlük eğitim sürecinin kaldırılması ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir karar alınmış değil.

Mevcut uygulamada bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin belirlenen ücreti ödemeleri ve 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlamaları gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da eğitim süresinin kaldırılmasına yönelik bir çalışma veya taslak bulunmadığı belirtilmişti.

Bu nedenle kışlasız bedelli askerlik, mevcut sistemde yürürlüğe girmiş bir uygulama değil. Bedelli askerlikte kışla şartının veya temel eğitim süresinin değiştirilip değiştirilmeyeceği, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamaları doğrultusunda belli olacak.