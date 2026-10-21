Kiralık TOKİ ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? TOKİ kiralık konut projesi kura çekilişi ne zaman, tarihi belli oldu mu?

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Toki'nin İstanbul'da hayata geçirdiği Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların ardından şartları sağlayan vatandaşlar için inceleme süreci başlarken, konutların hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi bekleniyor. Peki, Kiralık TOKİ ne zaman açıklanacak? TOKİ kiralık konut projesi kura çekilişi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Detaylar...

KİRALIK TOKİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kiralık TOKİ projesinde ilk etapta yer alan 1.071 konut için başvurular tamamlandı. TOKİ'nin resmi açıklamasına göre başvuruların incelenmesinin ardından şartları sağlayan ve başvurusu geçerli kabul edilen vatandaşlar arasından kura çekimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı paylaşımda başvuruların toplandığını ve inceleme sürecinin başlayacağını belirterek, 1.071 konutun sahiplerinin Ekim ayında kura ile belirleneceğini açıkladı. Ancak kura çekiminin kesin tarihi henüz duyurulmadı.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kiralık konut projesinde kura çekilişinin Ekim ayında yapılacağı açıklandı. TOKİ'nin 26 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, inceleme sürecinin ardından şartları sağlayan ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için Ekim ayında 1.071 konutun kura çekiminin yapılacağı ve teslimatların başlayacağı belirtildi.

Dolayısıyla kiralık konut projesi için kura sürecinin ayı belli olurken, kura çekilişinin yapılacağı net gün henüz açıklanmış değil. TOKİ'nin açıklamasında yalnızca Ekim ayına işaret edildi.

Projenin ilk etabında yer alan 1.071 konutun kura sürecinin ardından hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. TOKİ daha önce yaptığı açıklamada da ilk 1.071 konutun Ekim ayı içerisinde teslim edileceğini duyurmuştu.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta kiraya verilecek toplam 1.071 konut, İstanbul'daki dört grup içerisinde yer alan ilçelerde bulunuyor. Konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

1. GRUP: 360 KONUT

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 konut bulunuyor.

2. GRUP: 330 KONUT

Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330 konut yer alıyor.

3. GRUP: 291 KONUT

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 konut bulunuyor.

4. GRUP: 90 KONUT

Arnavutköy'de ise toplam 90 konut bulunuyor.

Böylece ilk etapta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy'de toplam 1.071 kiralık konut vatandaşların kullanımına sunulacak. TOKİ'nin resmi açıklamasında da ilçe grupları ve konut sayıları bu şekilde yer aldı.

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında aylık başlangıç kira bedelleri daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre;

1+1 daireler: 10.000 TL

2+1 daireler: 12.000 TL

3+1 daireler: 15.000 TL

4+1 daireler: 18.000 TL

TOKİ tarafından açıklanan kira bedelleri, konutların büyüklüklerine göre değişiyor. 1+1 konutlarda kira bedeli 10 bin TL'den, 2+1 konutlarda 12 bin TL'den, 3+1 konutlarda 15 bin TL'den ve 4+1 konutlarda 18 bin TL'den başlayan tutarlar olarak açıklandı.

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta 1.071 konut için başvuru süreci tamamlanırken, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. TOKİ'nin mevcut açıklamasına göre kura Ekim ayında gerçekleştirilecek ancak çekilişin kesin günü henüz açıklanmadı.