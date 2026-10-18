Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Alanyaspor'a gol atan Fenerbahçeli kanat oyuncusu kimdir?

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Skor 1-0'dı, saat 71. dakikayı gösteriyordu. Paslaşmanın ardından dönen top Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü, sert vuruş Alanyaspor filelerinde bitti. Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Chobani Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi. Diğer golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 87. dakikada Vedat Muriqi attı.

Cumhuriyet'in maç haberine göre Kerem de Lukaku da bu sezonki ilk gollerini bu maçta buldu. İsmail Kartal'ın takımı puanını 16'ya çıkardı; sıradaki maç Galatasaray deplasmanındaki derbi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de kanatta oynayan, tam adı Muhammed Kerem Aktürkoğlu olan 1,73 metre boyundaki milli futbolcu. Sarı-lacivertli kulüp onu 1 Eylül 2025'te Benfica'dan aldı ve dört yıllık sözleşme imzaladı. Benfica'nın açıkladığı bonservis bedeli 22,5 milyon euroydu; hedeflere bağlı ödemelerle bu rakam 25 milyon euroya çıkabiliyor.

DOĞUM GÜNÜNE ÜÇ GÜN VAR: KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

21 Ekim 1998'de İzmit'te doğdu. Şu an 27 yaşında ve çarşamba günü 28'ine basacak. Babası Rizeli, annesi Trabzonlu olan Kerem, ailenin dört çocuğunun üçüncüsü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre 1999'daki Gölcük depreminde, henüz bir yaşına bile girmemişken enkaz altında kaldı ve onu dedesi kurtardı. İlkokulu Gölcük'teki Karaköprü İlkokulu'nda okudu.

BAŞAKŞEHİR'DE DÖRT YIL, SAHAYA ÇIKMADAN

Futbola 2011'in sonunda Gölcükspor altyapısında başladı, 2013'te Hisareynspor'a geçti, Eylül 2014'te de İstanbul Başakşehir'e gidip kulübün U17 takımında forma giymeye başladı. 2015'te profesyonel sözleşme imzalasa da dört yıl boyunca A takımda tek maça çıkmadı.

Ağustos 2018'de bedelsiz olarak Karacabey Belediyespor'a gitti. Bir sezon sonra, Ağustos 2019'da yine bedelsiz transferle 24 Erzincanspor'a geçti ve Galatasaray'ın kapısı oradan açıldı.

GALATASARAY VE BENFICA YILLARI

2020-21 sezonu öncesinde Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayla 2022-23 ve 2023-24'te üst üste iki şampiyonluk yaşadı.

3 Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer oldu ve beş yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray, bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alma hakkını korudu. Portekiz'de bir sezon kaldı ve 2025 yazının sonunda, Benfica'nın Fenerbahçe ile ön anlaşmayı duyurmasının ardından İstanbul'a döndü.

EURO 2024'TEKİ GOLÜ

A Milli Takım'da ilk maçına 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. EURO 2024'te 18 Haziran 2024'te Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta üçüncü golü o attı.

EVLİ Mİ?

Evet. Çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile Portekiz'deki sezon bittikten sonra, Kerem'in memleketi Kocaeli'de bir otelde evlendi. Çiftin Eflin adında bir kızı var; doğumu Fenerbahçe duyurdu.