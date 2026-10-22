Kenan Yıldız sakat mı, Kenan Yıldız Juventus Rennes maçında yok mu, neden yok?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Juventus – Rennes maçının kadrosunda yer almıyor. Milli futbolcu, sezonun başında yaşadığı ayak kırığı nedeniyle ameliyat olmuş ve o tarihten bu yana tedavi ile rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. İşte Kenan Yıldız’ın sakatlığına dair bilinenler.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Evet, Kenan Yıldız sakat. Milli futbolcunun Rennes maçında kadroda bulunmamasının nedeni ceza ya da teknik direktör tercihi değil, devam eden sakatlık süreci.

KENAN YILDIZ’IN SAKATLIĞI NE?

Juventus’un 31 Ağustos 2026’da yaptığı resmi açıklamaya göre Kenan Yıldız’ın sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık oluştu ve milli futbolcu aynı gün ameliyat edildi. Kenan, Juventus’un sezonun ilk haftasında deplasmanda Frosinone’yi yendiği maçın ardından sol ayağında ağrı hissetmiş, Torino’daki sağlık merkezinde yapılan kontrollerde kırık tespit edilmişti. Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine geçen milli yıldızın tedavisi sürüyor.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Juventus, Kenan Yıldız’ın sahalara döneceği kesin bir tarih açıklamadı. Sakatlığın ilk aşamasında milli futbolcunun yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmiş, A Milli Takım oyuncusu Zeki Çelik ise Kenan için yaklaşık üç aylık bir sakatlık sürecinden söz etmişti. Bu hesaplamalara göre Kenan’ın kasım ayında ya da sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor. Kesin dönüş tarihi, kulübün sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelere bağlı olarak netlik kazanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINI DA KAÇIRDI

Sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız, A Milli Takım’ın eylül ve ekim aylarındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında da forma giyemedi. Milli futbolcu, Türkiye’nin Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı maçların kadrosunda yer almadı.

JUVENTUS RENNES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Juventus – Rennes maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Torino’daki Allianz Stadyumu’nda başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki karşılaşma, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların maçlarını izlemek için tabii Premium üyeliği gerekiyor.

JUVENTUS KENAN’IN YOKLUĞUNU HİSSEDİYOR

Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, takımın en önemli hücum oyuncularından biri olan Kenan Yıldız’ın yokluğunda sezona devam ediyor. İtalyan ekibi, milli yıldızın bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini bekliyor.