Jean-Philippe Mateta kimdir? Beşiktaş'a gol atan Crystal Palace forveti nereli?

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Ocak 2026 transfer döneminin son saatlerinde AC Milan'a gitmesine engel çıkan Jean-Philippe Mateta, 22 Ekim 2026 akşamı Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın karşısındaydı. Fransız santrfor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçta Crystal Palace'ı 2-1 öne geçiren golü attı. Karşılaşma 2-2 bitti.

JEAN-PHILIPPE MATETA BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOL ATTI MI?

Jean-Philippe Mateta, Beşiktaş'a karşı 55. dakikada gol attı ve Palace'ı 2-1 öne geçirdi. Golden önce Beşiktaş savunmasında geriye yapılan bir pasın arasına girdi. Beşiktaş ilk yarının uzatma dakikalarında Wilfred Ndidi ile öne geçmiş, Palace 51. dakikada Yeremy Pino'nun golüyle eşitliği yakalamıştı.

Son sözü 73. dakikada oyuna sonradan giren Junior Olaitan söyledi ve skor 2-2 oldu. Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın kırmızı kart görmesinin ardından maçın son bölümünü 10 kişi oynadı. Crystal Palace bu beraberlikle iki maçlık yenilgi serisine son verdi.

JEAN-PHILIPPE MATETA KİMDİR?

Jean-Philippe Mateta, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta oynayan Fransız santrfor. 1,92 boyundaki oyuncu Ocak 2021'den beri Londra kulübünde. Palace ile 17 Mayıs 2025'te Manchester City'yi 1-0 yenerek FA Cup'ı kazandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Olimpik Takımı'yla gümüş madalya aldı. A Milli Takım'daki ilk maçına 10 Ekim 2025'te Azerbaycan karşısında çıktı; Fransa o maçı 3-0 kazandı. Milli formayla 7 maçta 2 golü var.

JEAN-PHILIPPE MATETA NERELİ?

Jean-Philippe Mateta, Paris'in kuzeydoğusundaki Seine-Saint-Denis bölgesine bağlı Sevran'da doğdu. Ailesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli. Futbola da doğduğu kentte, Olympique de Sevran'ın altyapısında başladı, gençlik yıllarında Drancy'de oynadı.

JEAN-PHILIPPE MATETA KAÇ YAŞINDA?

Jean-Philippe Mateta 29 yaşında. 28 Haziran 1997'de doğdu.

JEAN-PHILIPPE MATETA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jean-Philippe Mateta profesyonel kariyerine Fransa'nın alt liglerinden Châteauroux'da başladı ve 2015-16 sezonunda 13 gol attı. Lyon onu Eylül 2016'da kadrosuna kattı ama Mateta orada yalnızca 2 lig maçına çıktı. 2017-18 sezonunu kiralık olarak geçirdiği Le Havre'da Ligue 2'de 19 gol attı.

2018 yazında Almanya'ya, Mainz 05'e transfer oldu ve Bundesliga'da 67 maçta 24 gol attı. Ocak 2021'de 18 aylığına kiralık olarak Crystal Palace'a geçti; Londra kulübü 31 Ocak 2022'de 11 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı. En golcü Premier Lig sezonu 16 golle 2023-24 oldu. O sezon Palace'ta yılın oyuncusu seçildi ve bu ödülü alan ilk Fransız oyuncu oldu.

JEAN-PHILIPPE MATETA NEDEN MİLAN'A GİTMEDİ?

Jean-Philippe Mateta'nın AC Milan'a transferi, sağlık kontrolünde dizinde görülen sorunlar yüzünden gerçekleşmedi. İki kulüp bonservis konusunda anlaşmıştı. Milan'ın sağlık ekibi ek tetkik istedi, oyuncu tarafı da yüksek komisyon talep edince İtalyan kulübü transferden vazgeçti. Aynı ay Fenerbahçe de Mateta'yı transfer listesine almıştı. Oyuncu sonunda Palace'ta kaldı.