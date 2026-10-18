İstinyepark'ta ne oldu, İstinyepark neden boşaltıldı?

İstinyePark'taki olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Edinilen bilgilere göre olayda herhangi bir silah ya da bıçak kullanılmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Protestonun arka planında ise kendisini 7 Ekim Hareketi olarak tanıtan bir grubun, Medina hakkında öne sürdüğü İsrail bağlantılı iddialar bulunuyor. Klodya Medina kimdir, neden protesto edildi? Tüm detaylar haberimizde…

İSTİNYEPARK'TA NE OLDU?

İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de, 18 Ekim 2026 Pazar akşamı Filistin destekçisi olduğu belirtilen bir grup ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 20-25 kişiden oluşan grubun, Klodya Medina Halfon'u protesto ettiği belirtildi. Taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişilerin kadına yöneldiği, ardından çevredekilerin de olaya müdahil olduğu aktarıldı.

Yaşanan gerginlik üzerine İstinye Park AVM tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tartışmanın daha büyük bir arbedeye dönüşmemesi için bölgede güvenlik önlemleri alındı. Edinilen bilgilere göre olayda silah ya da bıçak kullanılmadı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanma olup olmadığına ya da gözaltı yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

KLODYA MEDİNA KİMDİR?

Klodya Medina Halfon, İstinyePark'taki protestonun ardından gündeme gelen bir isim. Basında yer alan haberlerde Medina'nın Türkiye ve İsrail çifte vatandaşı olduğu ileri sürülüyor. Kendisini 7 Ekim Hareketi olarak tanıtan grubun paylaştığı profilde ise Medina'nın Türkiye vatandaşlığı bulunduğu belirtiliyor. Medina'nın kimliği ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler, şu an için büyük ölçüde bu grubun paylaşımlarına dayanıyor.

KLODYA MEDİNA NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Protestonun arka planında, 7 Ekim Hareketi'nin Medina hakkında öne sürdüğü iddialar bulunuyor. Grup, Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini, bu kişilere sağlık ve konaklama hizmetleriyle bağlantılı faaliyetler yürüttüğünü iddia etti. Grup ayrıca konuyu yargıya taşıdığını ve Medina hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil ve Medina cephesinden de iddialara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstinyePark'ta yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor. Olayın ayrıntıları, tarafların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yürütülecek çalışmaların ardından netlik kazanacak. Emniyet ya da İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.