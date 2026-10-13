Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Marmara Bölgesi genelinde etkisini artıran yağışlı hava ve kuvvetli fırtına uyarısı, İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ile velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gözler, 14 Ekim Çarşamba günü için İstanbul Valiliğinden yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İstanbul Valiliği, 14 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir resmi karar açıklamadı. Bu doğrultuda kent genelindeki ilk, orta ve lise kademelerindeki okullarda eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ise gündemdeki yerini koruyor.

14 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yoğunlaştı. İstanbul Valiliği tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine yönelik resmi bir karar duyurulmadı. Mevcut bilgilere göre İstanbul genelindeki okullarda derslerin normal program doğrultusunda sürmesi öngörülüyor.

Kent genelinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle öğrenciler ve veliler, olası resmi açıklamaları takip ediyor.

14 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla etkili olan nemli ve bulutlu havanın, gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Kuzey yönlü rüzgarlar ve alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanıyor.

14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da havanın şiddetli yağmurlu olması beklenirken, sıcaklıkların en yüksek 18, en düşük 16 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ve takip eden günlerde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgelerindeki 16 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul'da da olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklar sürüyor.