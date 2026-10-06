İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 6 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki trafik akışı 6 Ekim Salı günü de takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana ulaşım güzergâhlarında yoğunluk seviyeleri gün içerisinde değişebilirken, sürücüler yola çıkmadan önce kullanacakları güzergâhtaki son durumu kontrol ediyor. Ana arterlerdeki trafik hareketliliği, özellikle işe ve okula gidiş ile mesai çıkış saatlerinde ulaşım sürelerini etkileyebiliyor.

6 EKİM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

6 Ekim Salı günü İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle sabah saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında artış gösterebilir. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araç sayısının yükselmesiyle birlikte ilerleme hızları düşebilir. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Haliç yönündeki güzergâhlarda hareketlilik yaşanırken, Anadolu Yakası'nda D-100 hattı ve bağlantı yollarındaki yoğunluk ulaşımı yavaşlatabilir.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından öne çıkıyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 hattı, Ataşehir, Sultanbeyli ve köprü bağlantılarında oluşabilecek araç yoğunluğu sürücülerin ulaşım sürelerini etkileyebilir. Gün içerisinde yoğunluk seviyeleri güzergâha ve saatlere göre değişebileceği için sürücülerin alternatif yolları da değerlendirmesi önem taşıyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yakından takip edildiği başlıca güzergâhlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarının yanı sıra köprüleri besleyen bağlantı yollarında da araç yoğunluğu ulaşımı etkileyebilir. Özellikle yoğun saatlerde yola çıkacak sürücülerin güzergâhlarındaki trafik durumunu kontrol ederek alternatif rotaları değerlendirmesi ulaşım süresini azaltmaya yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde artarken, akşam mesai çıkışıyla birlikte yeniden yükseliyor. 6 Ekim Salı günü de özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde araç hareketliliğinin artması bekleniyor. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında trafik akışı gün içerisinde değişebildiğinden, sürücülerin yola çıkmadan önce güncel güzergâh durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.