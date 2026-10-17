İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? SON DAKİKA! 19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar var mı, yok mu? (İSTANBUL VALİLİĞİ)

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İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri eğitime ara verilmişti. İki günlük aranın ardından gözler, yeni haftada eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar var mı, yok mu? Detaylar...

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 19 Ekim Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağına ilişkin açıklama, İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Yapılan açıklamaya göre, yağışın ardından gerekli düzenlemeler yapılarak eğitim öğretime devam edilecek.

Buna göre öğrenciler, 19 Ekim Pazartesi günü okullarında ders başı yapacak. Pazartesi günü için yeni bir tatil kararı açıklanmadı.

19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde taşkınlara ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri okullarda eğitime ara verildi.

İki günlük tatilin ardından öğrenciler ve veliler, yeni haftanın ilk günü için İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaları takip etti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasında, okullardaki sorunların giderilerek pazartesi günü eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.

Sonuç olarak, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil değil ve eğitim öğretim devam edecek