İstanbul Barosu yeni başkanı kim oldu? SON DAKİKA! İstanbul Barosu seçimlerini kim kazandı?

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İstanbul Barosu’nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni başkanını belirlemek için düzenlenen 128. Olağan Genel Kurul kapsamında seçim heyecanı yaşanıyor. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 aday yarışıyor. Peki, İstanbul Barosu seçimlerini kim kazandı? SON DAKİKA! İstanbul Barosu yeni başkanı kim oldu? Detaylar...

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

İstanbul Barosu seçimlerinde kazanan isim henüz açıklanmadı. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam ediyor. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilmesi ve sonuçların netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL BAROSU YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı, oy sayımının tamamlanmasının ardından belli olacak. Mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, 2026-2028 döneminde de görev yapmak için yeniden aday oldu. Seçim yarışında eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve farklı avukat gruplarının temsilcileri de yer alıyor.

İSTANBUL BAROSU BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için 9 aday yarışıyor. Adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:

İbrahim Özden Kaboğlu: Değişim İçin Avukatlar Grubu

Ümit Kocasakal: Cumhuriyetçi Güç Birliği

Hasan Kılıç: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Yükseliş Hareketi ortak adayı

Korkut Kanadoğlu: Avukat Hakları Grubu

Arife Gökkaya Dinç: Bağımsız Avukatlar Grubu

Atakan Adem Selanik: Cumhuriyet Avukatları Grubu

Salih Uçar: Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

Metin Üraçin: İstanbul Avukatlar Birliği

Gülbeyaz Karadeniz: Bağımsız aday

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE KAÇ AVUKAT OY KULLANACAK?

İstanbul Barosu seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip avukat sayısı 68 bin 220 olarak açıklandı. Seçimlerde baro başkanının yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlenecek.

İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Barosu seçimlerinde oy verme işleminin saat 17.00’de sona ermesinin ardından oy sayımının tamamlanması bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkanın akşam saatlerinde belli olması öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında İstanbul Barosu’nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni başkanı da netleşecek.