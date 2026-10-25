İstanbul Barosu seçim sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! İstanbul Barosu yeni başkan kim oldu?

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İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni başkanını belirlemek için gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi tamamlandı. 128. Olağan Genel Kurul kapsamında yapılan seçimde 9 aday yarışırken, sandıklardan gelen ilk sonuçlar belli oldu. Peki, İstanbul Barosu seçim sonuçları açıklandı mı, İstanbul Barosu yeni başkan kim oldu?

İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Barosu seçimlerinde oy verme işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 17.00'de sona erdi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Sandık sonuçlarına ilişkin son bilgilere göre resmi olmayan sonuçlarda Ümit Kocasakal İstanbul Barosu Başkanı seçildi. Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı olarak yarışan Kocasakal'ın seçimi kazandığı bilgisi, seçim sürecini takip eden kaynaklarda yer aldı.

İstanbul Barosu'nun resmi seçim sayfasında ise 2026 seçimlerine ilişkin aday ve grup bilgileri yer alıyor. Kesin seçim sonuçlarının resmi olarak duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL BAROSU YENİ BAŞKAN KİM OLDU?

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal oldu.

Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı olan Kocasakal, seçimde mevcut İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ile birlikte 9 aday arasında yer aldı. Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Kocasakal'ın seçimi kazandığı bildirildi.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE KAÇ ADAY YARIŞTI?

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık için 9 aday yarıştı. Adaylar ve bağlı oldukları gruplar şöyle:

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu – Değişim İçin Avukatlar Grubu

Prof. Dr. Ümit Kocasakal – Cumhuriyetçi Güç Birliği

Av. Hasan Kılıç – Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Avukat Hakları Grubu

Av. Arife Gökkaya Dinç – Bağımsız Avukatlar Grubu

Av. Atakan Adem Selanik – Cumhuriyet Avukatları Grubu

Av. Salih Uçar – Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

Av. Metin Üraçin – İstanbul Avukatlar Birliği Grubu

Av. Gülbeyaz Karadeniz – Bağımsız aday

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE ÜMİT KOCASAKAL KAÇ OY ALDI?

İstanbul Barosu seçimlerinde sandıkların tamamının açılmasına ilişkin kesin resmi sonuçlar henüz yayımlanmadı. Ancak sandık sonuçlarının büyük bölümünün açıklanmasının ardından paylaşılan resmi olmayan verilere göre Ümit Kocasakal önde yer aldı.

Cumhuriyet'in aktardığı ilk sonuçlara göre 171 sandığın 145'i açıldığında Kocasakal 8 bin 996, İbrahim Özden Kaboğlu 6 bin 104, Atakan Adem Selanik ise 3 bin 350 oy aldı. Bu veriler kesin sonuç olarak değil, seçim sırasında açıklanan resmi olmayan sonuçlar olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulun ilk gününde adayların konuşmaları yapılırken, 25 Ekim'de başkanlık ve diğer baro organları için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

İSTANBUL BAROSU'NDA YENİ DÖNEM

Resmi olmayan sonuçların kesinleşmesi halinde Ümit Kocasakal, 2026-2028 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürütecek.

Kocasakal daha önce de İstanbul Barosu Başkanlığı görevinde bulunmuştu. 2026 seçiminde Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin adayı olarak yeniden başkanlık yarışına katıldı.