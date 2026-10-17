İrfan Can Kahveci'nin golleri neden iptal edildi? (Fenerbahçe-Alanyaspor)

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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, performansı ve ağlara gönderdiği 3 topla maça damga vurdu. Ancak milli futbolcunun attığı gollerin tamamı hakem ve VAR kararlarıyla geçersiz sayıldı. Peki, İrfan Can Kahveci'nin golleri neden iptal edildi? Pozisyonların tüm detayları haberimizde.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOLLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede, milli futbolcu İrfan Can Kahveci performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Karşılaşma boyunca sergilediği etkili oyunla dikkat çeken deneyimli oyuncunun filelere gönderdiği 3 top da hakem kararları neticesinde değer kazanmadı.

İşte mücadeleye damga vuran pozisyonlar ve İrfan Can Kahveci’nin gollerinin iptal edilme gerekçeleri:

CEZA SAHASINA ERKEN GİRDİ

Mücadelenin 16. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında, Oğuz Aydın’ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Alanyasporlu Fatih Aksoy’un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Greenwood’un vuruşunda kaleci Victor’dan dönen topu takip eden İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Ancak yapılan incelemede, İrfan Can Kahveci’nin penaltı atışı kullanıldığı sırada ceza sahası sınırlarını ihlal ederek içeri erken girdiği tespit edildi ve bu karar doğrultusunda gol iptal edildi.

KANTE'NİN HAREKETİ FAUL

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, 48. dakikada Levent Mercan sol kanattan topu içeriye çevirdi. Ön direkte şık bir dokunuş yapan İrfan Can Kahveci, topu bir kez daha ağlarla buluşturdu.

Golün ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine hakem Çağdaş Altay, pozisyonu VAR monitöründen izleme kararı aldı. İncelemenin ardından, atağın başlangıç aşamasında Kante’nin rakibine faul yaptığı belirlendi ve hakem kararıyla gol geçersiz sayıldı.

BU KEZ DE OFSAYTA YAKALANDI

İrfan Can Kahveci, mücadelenin 52. dakikasında skoru değiştirmek adına bir kez daha sahneye çıktı. Oğuz Aydın’ın kafayla arkaya aşırttığı pasta savunma arkasına sarkan deneyimli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi sıyrılıp topu boş ağlara gönderen İrfan Can’ın sevinci bu kez de uzun sürmedi. Position sonrasında yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla birlikte atılan gol, ofsayt gerekçesiyle bir kez daha skor tablosuna yansımadı.