İkinci Marmaray ne zaman, nereye yapılacak? İkinci Marmaray'ın durakları nerelerden geçecek?

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı’nda Marmaray’a alternatif olacak yeni demiryolu projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan hattın ihalesinin 14 Ekim’de yapılacağını belirten Uraloğlu, projenin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'den gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, İkinci Marmaray ne zaman yapılacak, güzergâhı nereden geçecek?

İKİNCİ MARMARAY NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci Marmaray olarak gündeme gelen İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre 14 Ekim'de gerçekleştirilecek. Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışı öncesinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif oluşturacak yeni bir demiryolu hattı planlandığını bildirdi.

Projenin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bakan Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin Kalkınma Yolu Projesi kapsamında planlanan demiryolu bağlantıları açısından da önemli bir noktada bulunduğunu belirtti.

İhale tarihinin açıklanmasıyla birlikte projenin gündeme gelen aşaması netleşirken, hattın tamamlanma tarihi ve hizmete açılacağı gün konusunda verilen bilgilerde kesin bir tarih yer almadı.

İKİNCİ MARMARAY NEREYE YAPILACAK?

İkinci Marmaray olarak anılan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi, İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüs'nden geçecek şekilde planlanıyor. Bakan Uraloğlu, projenin Marmaray'a alternatif bir demiryolu hattı oluşturacağını ifade etti.

Açıklamada, projenin Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantılarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarla ilişkisine de dikkat çekildi. Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ın kıtalar arası demiryolu zincirindeki önemine değinirken, Kalkınma Yolu Projesi'nin de Türkiye'nin uluslararası ulaştırma bağlantıları açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanmasının hedeflendiğini aktaran Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin de bu kapsamda gündeme geldiğini açıkladı.

İKİNCİ MARMARAY'IN DURAKLARI NERELERDEN GEÇECEK?

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin durakları ve istasyonlarının nerelerde bulunacağına ilişkin açıklanan bilgilerde kesin bir liste yer almıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ihalesinin 14 Ekim'de yapılacağını ve hattın Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçirileceğini bildirdi.

Bu nedenle projenin hangi ilçelerden geçeceği, nerelerde istasyon kurulacağı ve güzergâh üzerinde hangi durakların bulunacağı konusunda mevcut açıklamalardan hareketle kesin bir sıralama yapmak mümkün değil.

Projenin ayrıntılı güzergâhı ve istasyon noktalarına ilişkin bilgilerin açıklanmasıyla birlikte İkinci Marmaray'ın hangi bölgeleri kapsayacağı da netleşecek.