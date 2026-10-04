Icardi Galatasaray'a döndü mü, Icardi Galatasaray'a katılacak mı, Icardi İstanbul'a saat kaçta inecek, uçak takip kodu var mı?

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği sorusu, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar bir yandan Icardi'nin Galatasaray'a katılıp katılmayacağını araştırırken, diğer yandan yıldız oyuncunun İstanbul'a saat kaçta ineceğini ve uçak takip kodunun olup olmadığını merak ediyor. Icardi Galatasaray'a döndü mü? Detaylar haberimizde.

ICARDI'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Arjantin kaynaklı habere göre Mauro Icardi, kariyerine yeniden Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor. Tecrübeli santrforun, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturabilmek için sözleşme şartlarında oldukça esnek bir tutum sergilediği iddia edildi. Bu gelişme, Icardi'nin Türkiye'ye dönüşüne ilişkin beklentileri artırdı.

MAAŞ BEKLENTİSİNİ CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre Icardi, Galatasaray ile anlaşma sağlayabilmek adına yıllık ücret talebini önemli ölçüde aşağı çekti. Arjantinli golcünün, yıllık 3,5 milyon euro üzerinden görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtildi. Pazarlıkların olumlu ilerlemesi durumunda ise bu rakamın 2 milyon euroya kadar inebileceği ileri sürüldü.

ESKİ KAZANCININ ÇOK ALTINDA

Haberde, Icardi'nin Wanda Nara ile birlikte olduğu dönemde yıllık yaklaşık 10 milyon euro civarında gelir elde ettiği hatırlatıldı. Galatasaray'a dönüş için dile getirdiği yeni rakamın, oyuncunun geçmişteki kazancıyla kıyaslandığında oldukça düşük kaldığı dikkat çekti. Bu durum, Icardi'nin sarı-kırmızılı ekibe dönme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

ÇOCUKLARIYLA İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR

Icardi'nin Türkiye'ye dönüş isteğinin yalnızca futbolla sınırlı olmadığı da iddialar arasında yer aldı. Arjantinli futbolcunun çocuklarıyla birlikte İstanbul'da yaşamayı arzuladığı ve bu nedenle Türkiye'deki geleceğine kısa süre içinde karar vermesi gerektiği aktarıldı.

SAKATLIK SONRASI SEÇENEKLER DARALDI

Öte yandan Icardi'nin geçirdiği ciddi sakatlığın, bazı kulüpler nezdinde soru işaretlerine yol açtığı belirtildi. Sağlık kontrolleri ve fiziksel durumuna ilişkin endişelerin, oyuncunun transfer alternatiflerini sınırladığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin, Icardi'nin Galatasaray seçeneğine daha sıcak bakmasında etkili olduğu iddia edildi.

ICARDI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de Icardi'nin İstanbul'a ne zaman ineceği oldu. Ancak şu ana kadar Arjantinli yıldızın İstanbul'a dönüşüne ilişkin herhangi bir detay açıklanmadı. Galatasaray cephesinden de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözler önümüzdeki günlerde gelecek gelişmelere çevrildi.